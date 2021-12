Super green pass, in vigore da oggi il certificato per vaccinati o guariti dal Covid

Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di Green pass rafforzato o Super green pass, a cui si potrà accedere solo se vaccinati o guariti dal Covid. È disponibile online, sul sito del Governo, la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.

Si ricorda che il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti: spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Inoltre, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, il Super green pass è previsto per lo svolgimento delle attività anche in zona bianca.

Super green pass, online anche la Guida di Cittadinanzattiva

In occasione dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, Cittadinanzattiva aggiorna la sua Guida Covid-19, fornendo ai cittadini FAQ utili per orientarsi fra vecchie e nuove norme e una mail di riferimento coronavirus@cittadinanzattiva.it, per inviare richieste di chiarimenti o segnalazioni di disservizi sul tema. Ecco alcune delle domande più frequenti:

Cosa accade ora con il Green Pass “Classico”?

Il Green Pass “Classico” sarà rilasciato solamente a seguito di un tampone antigenico o molecolare di esito negativo e avrà sempre la sua durata di 48 o 72 ore in base alla tipologia. Tale certificazione però, dal 6 Dicembre 2021 al 15 Gennaio 2022, consentirà esclusivamente di poter accedere al luogo di lavoro, sui mezzi pubblici, nei supermercati e nei centri commerciali, oltre che nei bar e nei ristoranti, ma solamente all’aperto o stando in piedi al bancone.

Per ottenere il Green Pass “Rafforzato” sarà necessaria la terza dose del vaccino?

No, non sarà necessario effettuare la terza dose del vaccino per ottenere il Green Pass “Rafforzato”; saranno sufficienti le classiche 2 dosi o essere guariti dal COVID.

È richiesto il green pass per prendere i mezzi del trasporto pubblico locale?

Sì. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sarà obbligatorio avere il Green Pass “classico” per poter accedere sui mezzi di trasporto pubblico locale. Ciò non vale per i taxi e le auto NCC, nonostante siano considerati trasporti locali.

È richiesto il green pass per prendere un bus a lunga percorrenza?

Sì. A partire dal 1° settembre, il Green Pass sarà necessario per viaggiare sugli autobus che collegano due o più Regioni, nonché per gli autobus utilizzati per il noleggio con conducente. Anche in questo caso, permane l’obbligo della mascherina.