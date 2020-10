Trasporto pubblico, riunione al MIT. Assoutenti: le associazioni devono partecipare

Assoutenti chiede che le associazioni degli utenti possano partecipare alla riunione convocata presso il Ministero dei Trasporti, con le Regioni e i vertici di Asstra, in merito alla capienza del trasporto pubblico. Le richieste dell’Associazione

In vista della riunione convocata presso il Ministero dei Trasporti con le Regioni e i vertici di Asstra domani 14 ottobre, in merito alla capienza del trasporto pubblico, Assoutenti segnala che a tale incontro non sono state convocate le associazioni che rappresentano l’Utenza.

“Oggetto dell’incontro – spiega Assoutenti – saranno anche le segnalazioni dal territorio sulla situazione nelle ore di punta, ove bus, metro e treni superano di ben oltre l’80% la capienza prevista e ove alle fermate e nelle stazioni sono presenti pericolosi assembramenti”.

“Riteniamo di dover essere coinvolti in questa discussione e dunque abbiamo immediatamente scritto alla Ministra Paola De Micheli per richiedere con forza di partecipare all’incontro” dichiara il Presidente di Assoutenti Furio Truzzi.

Trasporto pubblico, le richieste di Assoutenti

Assoutenti denuncia, in particolare, la “mancanza di programmazione che ha determinato la grave situazione vissuta oggi dai cittadini” e, nel rivolgersi alla Ministra, ha rilanciato le seguenti proposte:

– orari di lezione dalle 10.30 alle 16.00 nelle scuole superiori, per alleggerire il carico sui mezzi di trasporto;

– differenziazione degli orari di lavoro imposta per legge negli Uffici pubblici e privati;

– rinforzare il numero di autobus con i bus privati