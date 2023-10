UniCredit lancia Buddy R-Evolution, la nuova “filiale remota”

Buddy R-Evolution partirà nel corso del primo trimestre del 2024, con un modello di servizio complementare ai canali già esistenti in UniCredit

UniCredit presenta Buddy R-Evolution, una nuova “filiale remota” che offre ai clienti una piattaforma digitale tecnologicamente avanzata, grazie alla quale potranno scegliere come e quando accedere al mondo UniCredit, ovunque essi siano. È quanto si apprende da una nota diffusa da UniCredit.

“Questa iniziativa – spiega l’istituto bancario – è uno dei tasselli del piano di trasformazione digitale di UniCredit Unlocked, che si basa su importanti investimenti in cloud, dati e tecnologia AI“.

I servizi di Buddy R-Evolution

Buddy R-Evolution – spiega UniCredit – partirà nel corso del primo trimestre del 2024, con un modello di servizio potenziato e complementare ai canali già esistenti in UniCredit: filiale fisica, call center, internet e mobile.

I clienti potranno scegliere se interagire via chat con un operatore, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure optare per una interazione fisica, fissando un appuntamento con uno dei 750 agenti finanziari di UniCredit per una consulenza personalizzata.

Inoltre, sarà possibile accedere a consulenze professionali in ambito immobiliare, tramite la rete di UniCredit Subito Casa.

“La filiale di Buddy – spiega ancora UniCredit – è raggiungibile via chat. Basta entrare in app e con un tap sulla “B” alla base dell’applicazione, il cliente può attivare la conversazione direttamente con un operatore di UniCredit”.

