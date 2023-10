Protezione dati e cartella medica, la prima copia è gratis

Il paziente ha diritto di ottenere gratuitamente una prima copia della sua cartella medica, senza dover pagare spese al professionista sanitario. E non è tenuto a motivare la propria richiesta. Il pagamento può essere chiesto solo se il paziente ha già una copia dei suoi dati e ne richiede una nuova. È quanto stabilito oggi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di protezione dei dati personali e cartelle cliniche.

Corte Ue: il paziente ha diritto di avere gratis la prima copia della sua cartella medica

Il caso è quello di un paziente che, spiega la Corte in una nota stampa, aveva chiesto alla sua dentista una copia della propria cartella medica per far valere la responsabilità della dentista per errori che essa avrebbe commesso nel prestargli le cure. La dentista ha preteso tuttavia che egli si facesse carico delle spese legate alla fornitura della copia della cartella medica, come previsto dal diritto tedesco. Ritenendo di avere diritto a una copia gratuita, il paziente si è rivolto ai giudici tedeschi. In questo contesto la giustizia tedesca ha sottoposto alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia relative all’interpretazione del diritto Ue, in questo caso il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

Il regolamento, stabilisce la Corte nella sua sentenza, sancisce “il diritto del paziente di ottenere una prima copia della sua cartella medica senza che, in linea di principio, ciò comporti spese. Il titolare del trattamento può esigere un pagamento soltanto se il paziente ha già ottenuto gratuitamente una prima copia dei suoi dati e ne fa nuovamente richiesta”.

La dentista va considerata titolare del trattamento dei dati personali del paziente, quindi è tenuta a fornirgli gratuitamente la prima copia del dati e il paziente, prosegue la Corte, “non è tenuto a motivare la propria richiesta. Le norme nazionali non possono porre a carico di un paziente le spese della prima copia della sua cartella medica, e ciò nemmeno per tutelare gli interessi economici dei professionisti sanitari”.

Inoltre, conclude la Corte, “il paziente ha il diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica, qualora ciò sia necessario per la comprensione dei dati personali contenuti in tali documenti. Tale diritto comprende i dati della cartella medica contenenti informazioni quali le diagnosi, gli esiti degli esami, i pareri dei medici curanti nonché eventuali terapie o interventi praticati”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!