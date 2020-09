Vacanze estive a settembre, quali sono le destinazioni preferite?

Quasi un italiano su cinque (18%) ha scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive a settembre, un mese particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax, la tranquillità e il contatto con la natura. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’ultimo weekend da bollino rosso per il controesodo delle vacanze.

Vacanze estive, l’Italia la destinazione preferita

Con le partenze di settembre salgono a 34 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2020, un dato che fa registrare un calo del 13% rispetto allo scorso anno per effetto dell’emergenza Covid 19.

“La gran parte dei vacanzieri – precisa la Coldiretti – ha scelto di ritardare le partenze, che hanno fatto segnare un calo del 54% a giugno, del 23% a luglio e dell’11% ad agosto rispetto agli stessi periodi dello scorso anno”.

Secondo Coldiretti, l’Italia rimane la destinazione preferita, scelta dal 93% rispetto all’86% dello scorso anno. Inoltre 1 italiano su 4 (25%) ha optato per una meta vicino casa, all’interno della propria regione di residenza, nonostante il via libera agli spostamenti su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Tra le mete anche Ibiza e Parigi

Secondo una recente indagine di eDreams, riportata dal Sole24Ore, il 37% degli italiani in partenza in questo periodo, ha pianificato soggiorni dai 7 ai 13 giorni, spendendo in media 138 euro a testa per il biglietto aereo. Tra le 10 preferenze, rilevate tramite le prenotazioni sulla piattaforma della compagnia, figurano anche Ibiza, come terza scelta in assoluto, e Parigi.

Ma si tratta delle uniche eccezioni. In cima alla classifica delle mete più ricercate emerge, infatti, il Sud Italia, con particolare riguardo alle zone costiere.

Al primo posto tra le scelte dei turisti italiani c’è la Sicilia con Catania e Palermo, davanti alla Sardegna con Cagliari e Olbia, e la Campania con Napoli. In classifica anche Lampedusa, mentre la decima posizione spetta alla città di Brindisi, che conferma quindi il Salento come una delle principali mete anche nell’estate 2020.