Viaggi, nel 2022 si prenoterà last minute verso destinazioni lontane

Secondo i dati Volagratis.com, l’89% delle ricerche volo+hotel per il 2022 si sta concentrando su mete estere. La tendenza è quella di prenotare last minute. Tra ottobre e novembre 2021 il 15% ha prenotato con 1 o 2 settimane di anticipo e l’11% con 4-7 giorni di anticipo

La fine dell’anno si avvicina e tanti iniziano a raccogliere idee per i viaggi da organizzare nel 2022. Dopo lunghi mesi di restrizioni è sempre più forte, infatti, il desiderio di viaggiare, non solo in Italia, ma anche e soprattutto all’estero. A evidenziarlo sono i dati raccolti da Volagratis.com, dai quali è emerso che ben l’89% delle ricerche volo+hotel per il 2022 si sta concentrando su mete estere.

Nello specifico, il 64% del totale dei viaggiatori sogna destinazioni europee, mentre il 25% punta a mete più lontane. Tra l’ultima settimana di ottobre e la prima di novembre le sole ricerche per New York City sono aumentate del 31% rispetto a quelle effettuate nello stesso periodo del 2019. Leggermente diverse, invece, le percentuali destinate ai soli voli, dove le ricerche si sono concentrate per il 53% su mete europee, per il 26% su mete al di fuori dell’Europa e per il 21% su mete italiane.

A sognare di viaggiare per i primi sei mesi del 2022 sono soprattutto gli adulti che viaggiano in coppia (partner, amici o familiari), che attualmente rappresentano il 41% dei viaggiatori, seguiti dagli adulti che stanno programmando un viaggio in solitaria (29%) e dai gruppi di amici (20%). Ridotte invece le percentuali di famiglie (8%) e singoli adulti con bambini (2%), limitati dagli impegni scolastici.

Viaggi, nel 2022 si prenoterà last minute

I desideri, secondo Volagratis.com, spaziano dalle grandi città degli Stati Uniti e del Medio Oriente fino alle coste siciliane, passando per le principali capitali europee. Il prossimo anno, quindi, si viaggerà in tanti modi, dando sfogo alle proprie passioni e necessità; nessun trend in particolare, ma solo la voglia di fare le valige e partire.

Per il 2022 c’è chi sogna viaggi brevi, di pochi giorni e chi, invece, già si immagina una lunga vacanza da assaporare e da vivere con calma. In ogni caso, che si parli di destinazioni vicine o lontane, la tendenza è quella di prenotare last minute, per poter scegliere la destinazione più adatta anche a seconda dell’evolversi della situazione sanitaria.

Secondo i dati raccolti da Volagratis.com, infatti, tra ottobre e novembre 2021 il 15% dei viaggiatori ha prenotato con 1 o 2 settimane di anticipo (contro il 10% dello stesso periodo del 2019), il 12% ha prenotato 2 o 3 settimane prima (nel 2019 la percentuale era del 9%) e l’11% ha prenotato tra i 4 e i 7 giorni di anticipo (contro l’8% del 2019); un trend che continuerà, secondo le stime, anche nel 2022.

Spazio alle novità

I viaggiatori, inoltre, si dividono tra chi sogna di tornare in un luogo del cuore, per sentirsi di nuovo a casa, e chi, invece, non vede l’ora di scoprire nuovi angoli del pianeta e nuove soluzioni, a partire dagli alloggi.

Secondo Volagratis.com, infatti, le strutture extralberghiere e gli alloggi alternativi — come ville in campagna, aparthotel o glamping, ma anche barche e masserie — saranno i preferiti dagli italiani nel 2022.

Allo stesso modo, nonostante il viaggio rappresenti un’occasione per staccare dalla quotidianità, non tutti lo vivono allo stesso modo. Da una parte, infatti, c’è chi preferisce le soluzioni all inclusive per una vacanza senza stress e senza preoccupazioni, dall’altra c’è chi parte all’avventura, per provare esperienze adrenaliniche o svegliandosi ogni giorno in un luogo diverso.