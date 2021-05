Agroalimentare sul web, rinnovato l’accordo fra Mipaaf e eBay

È stato rinnovato l’accordo fra il Ministero delle Politiche agricole e eBay per la tutela dell’agroalimentare italiano sul web

È stato rinnovato l’accordo fra il Mipaaf – ICQRF, orIGin Italia, Federdoc ed eBay per la tutela delle Indicazioni Geografiche sulla piattaforma e-commerce.

L’alleanza è nata nel 2014 per contrastare la contraffazione e proteggere i marchi di origine. Ed è stata rinnovata per due anni, estendendo la tutela dell’agroalimentare sul web ai profili di etichettatura dei prodotti, per verificarne regolarità e rispondenza alle norme italiane e comunitarie.

I controlli e la rimozione dei prodotti contraffatti

Il monitoraggio fatto online permette di trovare prodotti contraffatti e di rimuoversi dal marketplace. Grazie al controllo dell’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), con una task force operativa che opera quotidianamente, ordini e prodotti che usurpano, imitano o evocano prodotti di qualità ad indicazione geografica, vengono tempestivamente segnalati direttamente al sistema di protezione della proprietà intellettuale di eBay e rimosse dopo brevissimo tempo.

La sottoscrizione dell’accordo da parte del Mipaaf, si legge in una nota, «consolida la collaborazione esistente con eBay, confermando il ruolo strategico della piattaforma di e-commerce nella promozione delle eccellenze agroalimentari di qualità certificata del nostro Paese e nella tutela dei consumatori e acquirenti online».

Proteggere l’agroalimentare sul web e i consumatori

Serve “fare sistema” per tutelare l’agroalimentare italiano e proteggere il consumatore, dice il Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

«La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari – spiega Patuanelli – rappresenta per l’Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato europeo DOP e IGP, oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di usurpazioni, imitazioni ed evocazioni. I prodotti italiani DOP e IGP riconosciuti a livello europeo come diritti di proprietà intellettuale meritano la stessa tutela e protezione alla stregua dei più famosi brand del mondo. Garantire la tutela dei nostri prodotti è un contributo alla trasparenza del mercato, alla difesa dei diritti del consumatore ma è anche un contributo alla valorizzazione del lavoro importante che giornalmente svolgono i nostri agricoltori e le nostre aziende di produzione».

“In eBay – ha detto Alice Acciarri, General Manager di eBay in Italia – crediamo fortemente nell’importanza di valorizzare i prodotti Made in Italy facilitandone la promozione, l’accessibilità e l’internazionalizzazione. Il rinnovo dell’accordo ci permette di continuare questo importante percorso volto a garantire i più alti standard di sicurezza per le eccellenze italiane all’interno del nostro marketplace».