Nuova politica di Filiera Madeo: niente gabbie per le scrofe. Essere Animali: «Si tratta di passi avanti importanti per ridurre la sofferenza di scrofe e maiali e che sono ormai imprescindibili per tutte quelle filiere che vogliono fregiarsi di marchi di qualità, come le DOP»

Essere Animali, Filiera Madeo abbandona le gabbie per i suini: un passo avanti per il benessere animale (Foto credit Essere Animali)

Filiera Madeo, l’azienda calabrese rinomata per l’allevamento all’aperto di suini neri, ha annunciato una nuova politica aziendale che elimina completamente l’uso delle gabbie per le scrofe. Questa decisione s’inserisce nella campagna SOS Pig di Essere Animali, che mira a ridurre la sofferenza dei maiali negli allevamenti intensivi italiani. Madeo diventa così il secondo produttore italiano che aderisce a questa iniziativa, unendo i propri sforzi a quelli di altri professionisti del settore che stanno abbandonando le pratiche di confinamento.

Innovazione e benessere: la nuova filiera di suini bianchi

La Filiera Madeo ha recentemente introdotto una nuova linea di produzione per i suini bianchi, che rispetta gli stessi elevati standard di benessere animale già applicati ai suini neri di Calabria. In questa nuova filiera, non verranno utilizzate gabbie per il parto o la gestazione, né saranno praticate mutilazioni alla coda o ai denti.

Le scrofe gestanti trascorreranno il loro tempo all’aperto, tra gli alberi, e verranno spostate in recinti ampi e ben oltre le raccomandazioni dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare – EFSA (intorno ai 9 m² contro i 7,8 m² suggeriti) per il parto e l’allattamento. Questi spazi saranno dotati di paglia e altri materiali per permettere alle scrofe di costruire i loro nidi, migliorando così il loro comfort e benessere.

La paglia come lettiera: un indicatore di benessere

Un altro punto cruciale della nuova politica di Filiera Madeo riguarda l’utilizzo di lettiere in paglia per tutti i suini. La paglia, infatti, non solo permette ai maiali di esprimere comportamenti naturali come il grufolare e il costruire nidi, ma offre anche un miglior comfort quando gli animali sono sdraiati. Questo tipo di lettiera rappresenta un innalzamento significativo degli standard di allevamento, andando oltre le normative vigenti.

Rispetto delle normative ed eliminazione delle mutilazioni

In linea con le richieste della campagna SOS Pig, la Filiera Madeo ha eliminato le mutilazioni ai denti e il taglio della coda, pratiche che, sebbene illegali se eseguite di routine, sono ancora comuni nel settore suinicolo italiano.

Inoltre, i maiali destinati alla produzione di carne avranno a disposizione superfici maggiori rispetto a quelle previste dalla normativa.

Elisa Bianco, responsabile Corporate Engagement di Essere Animali, ha commentato: «Il percorso che Madeo ha portato avanti in questi anni e che culmina con questa nuova politica è la testimonianza di come sia possibile integrare anche in una realtà commerciale le richieste della nostra campagna SOS Pig, dall’eliminazione delle gabbie alla disponibilità di lettiere in paglia. Si tratta di passi avanti importanti per ridurre la sofferenza di scrofe e maiali e che sono ormai imprescindibili per tutte quelle filiere che vogliono fregiarsi di marchi di qualità, come le DOP.».

Il futuro dell’allevamento

La decisione di Filiera Madeo di adottare una politica cage-free e di migliorare le condizioni di vita dei suini rappresenta un modello positivo per l’intero settore. Questo cambiamento non solo risponde alle crescenti preoccupazioni dei consumatori riguardo al benessere animale, ma contribuisce anche a definire nuovi standard di qualità nell’allevamento suinicolo. Con queste innovazioni, si dimostra che è possibile combinare la tradizione con il rispetto per gli animali, aprendo la strada a un futuro più etico e sostenibile per l’industria alimentare.

