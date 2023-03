Cibo a base di insetti, Fucibo: “con farina di insetti” lo scriviamo sul fronte pack

«Le farine di insetti autorizzate dalla UE sono un ingrediente esattamente come qualunque altro, perciò devono essere dichiarate nell’elenco ingredienti e accompagnate dalle relative avvertenze sull’allergenicità». E allo stesso tempo «lo scaffale dedicato è ambizione di ogni produttore, anche di quelli di prodotti tradizionali». È quanto commenta Fucibo, start up vicentina già produttrice di chips e biscotti con farina di insetti, all’indomani dell’annuncio da parte del Governo di quattro decreti sull’etichettatura del cibo a base di insetti.

Cibo a base di insetti, in arrivo i decreti per l’etichettatura

Il Governo vuole una chiara indicazione in etichetta dei prodotti a base di insetti e la previsione dell’esposizione al pubblico “in scomparti ben identificabili e in scaffalature dedicate”, in un’ottica di trasparenza per il consumatore.

I provvedimenti annunciati dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare contengono specifiche indicazioni da riportare in etichetta per tutti i prodotti e preparati destinati al consumo umano, ottenuti tramite l’utilizzo di Acheta domesticus (grillo domestico), larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina), larva di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) e Locusta migratoria. «Non considero gli insetti in concorrenza con i cibi della Dieta Mediterranea, ma ritengo fondamentale evitare che i prodotti del Made in Italy siano confusi con queste farine. Per questo occorre una etichettatura specifica su questi prodotti», ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Fucibo: “Con farina di insetti” è presente e ben evidente sul fronte dei pack

Cosa ne pensano le aziende? Fucibo è una startup che ha deciso di investire nei prodotti con farina di insetti, dalle chips ai biscotti, e ha annunciato anche l’arrivo di pasta e crackers arricchiti con questi ingredienti.

Sostiene Lorenzo Pezzato, Ad di Fucibo: «Fucibo opera già in conformità alle norme vigenti in merito all’etichettatura dei prodotti, naturalmente. Le farine di insetti autorizzate dalla UE sono un ingrediente esattamente come qualunque altro, perciò devono essere dichiarate nell’elenco ingredienti e accompagnate dalle relative avvertenze sull’allergenicità, e nel caso si tratta di quelle specificamente previste sempre a livello comunitario».

Prosegue Pezzato: «Per quanto ci riguarda, accogliamo con favore qualunque azione a tutela dei consumatori e ci adegueremo ad ogni eventuale implementazione. Un mercato maggiormente controllato e normato, per di più, favorisce sicuramente chi come Fucibo già opera nel rispetto delle regole. In questo senso stiamo anche lavorando per la costruzione di una filiera interamente italiana con un proprio marchio di qualità, che possa essere una ulteriore garanzia dell’origine di materie prime e prodotti finiti».

L’Ad di Fucibo evidenzia poi che la scaffalatura dedicata rappresenterebbe un elemento di visibilità per i cibi a base di insetti. Spiega Pezzato: «In tutti i nostri prodotti, la dicitura Con farina di insetti è peraltro già presente e ben evidente sul fronte dei pack: è quello che ci differenzia e ci caratterizza, perché dovremmo nasconderlo? In merito invece al posizionamento in scaffali dedicati, aspettiamo di leggere i Decreti nel dettaglio prima di esprimere una valutazione. In ottica commerciale e di visibilità però, lo scaffale dedicato è ambizione di ogni produttore, anche di quelli di prodotti tradizionali. Vedremo come si esprimerà la Commissione Europea su questo punto».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!