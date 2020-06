Cucina senza sprechi, UNC lancia la sfida su TikTok

Il Presidente di Unc Massimiliano Dona lancia su TikTok la challenge #cucinasenzasprechi. Il video contro gli sprechi è una delle iniziative di All you need is food, progetto di UNC e Udicon contro lo spreco alimentare

Parte in questi giorni su TikTok la challenge dell’Unione Nazionale Consumatori #cucinasenzasprechi: “Quando delicatessen e avanzi si incontrano!”

L’obiettivo della sfida è quello di riuscire a cucinare un piatto delizioso solo con gli avanzi che si trovano in frigorifero. Alcuni food creator e chef giudicheranno le migliori creazioni con un video reaction.

“Negli ultimi mesi rimanendo maggiormente a casa un po’ tutti gli italiani hanno riscoperto la passione per la cucina -dichiara il Presidente Massimiliano Dona- ma è facile improvvisarsi chef con una dispensa a disposizione e ingredienti di primo ordine, la vera sfida è portare a tavola un buon piatto con gli avanzi che si hanno nel frigo! Anch’io mi metterò in gioco utilizzando alimenti di scarto e recupero per dimostrare che non sprecare è possibile, partendo dalle nostre cucine!”

Il progetto e la sfida della cucina senza sprechi

La challenge è una delle iniziative di “All you need is food”, progetto realizzato in partenariato dalla nostra Unione Nazionale Consumatori e U.Di.Con. e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi dell’art. 72 DL del 03/07/2017 n.117 e S.M.I., annualità 2018) con l’obiettivo di favorire la conoscenza del tema spreco alimentare e una maggiore consapevolezza del ruolo che ciascun consumatore svolge nella prevenzione.

“L’obiettivo del progetto è parlare ai giovani e alle loro famiglie, per questo abbiamo scelto TikTok, piattaforma creativa per eccellenza -aggiunge l’avvocato Dona che sul suo canale personale ha un seguito di oltre 86 mila follower. Su TikTok gli utenti possono esprimere liberamente il proprio talento e creatività, accostando contenuti comici a video educativi, in cui condividere curiosità e passioni. Ad arricchirli maggiormente, il linguaggio fresco e dinamico della piattaforma. Il supporto di TikTok per l’iniziativa #cucinasenzasprechi è per noi fondamentale al fine di amplificare e diffondere maggiormente il messaggio contro lo spreco alimentare”.

La challenge, lanciata il 15 giugno 2020, ha ottenuto il supporto e la partecipazione di numerosi creator tra i più seguiti della piattaforma come cooker.girl, rafael.nistor,missmammasorriso, chefincamicia, mochohf che hanno mostrato cosa riescono a cucinare con gli avanzi che trovano nel loro frigorifero.