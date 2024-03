Foie gras, animalisti: basta con l’alimentazione forzata

L’appello ufficiale delle organizzazioni per la protezione degli animali rivolta al Ministro Lollobrigida chiede d’intervenire a livello europeo contro lo sfruttamento di milioni di anatre e oche nell’industria del foie gras. La produzione di foie gras tramite alimentazione forzata in Italia è vietata dal 2001, ma avviene ancora in cinque dei 27 Stati dell’Unione europea: Francia, Ungheria, Bulgaria, Spagna e Belgio.

Si tratta di un prodotto di nicchia venduto ancora oggi in Europa e nel nostro Paese, che provoca la sofferenza estrema di milioni di animali in Europa, dove vengono prodotte più di 19mila tonnellate di foie gras, circa il 90% della produzione globale.

Una lettera ufficiale ancora in attesa di risposte e provvedimenti

Sono sei le associazioni animaliste partecipanti (Animal Equality, Animalisti Italiani, Essere Animali, LAV, LNDC Animal Protection e OIPA) che commentano così la situazione:

“È inaccettabile che l’Unione europea continui a permettere che una pratica così atroce venga perpetrata nei confronti di milioni di animali allevati. Il foie gras, venduto come un’eccellenza culinaria, viene prodotto sfruttando animali torturati e malati. Ora il Ministro Lollobrigida deve tornare a far sentire la voce dell’Italia in Europa sul tema: il governo precedente si era già schierato ufficialmente contro il requisito dei pesi minimi del fegato di anatre e oche, mentre 84 europarlamentari, 15 dei quali italiani e appartenenti a ogni schieramento politico, nel giugno 2023 hanno presentato un’interrogazione scritta per superare l’utilizzo una volta per tutte del “gavage”.

“La fase di alimentazione forzata detta “gavage”, può portare oche e anatre a passare in pochi giorni da un peso di 4 a 7 chili. Il loro fegato è di fatto affetto da una patologia che si chiama “steatosi epatica” e consiste nell’accumulo eccessivo di grasso all’interno delle cellule. Quando durante la macellazione il loro fegato viene estratto, pesa tra i 550 e i 700 g, ovvero da 7 a 10 volte in più rispetto al peso normale). Ora il Ministro dimostri la sua determinazione e ascolti la richiesta di migliaia di cittadini che si sono schierati contro l’alimentazione forzata”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!