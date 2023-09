Le parole del consumatore: Alimenti ultraprocessati

Sono ovunque. Nei supermercati tra gli scaffali o i banchi frigo e dei surgelati, nei bar, nei fast food e anche nelle mense scolastiche. E se ne parla sempre più spesso, in particolare dei connessi rischi per la salute. Cosa sono i cibi ultraprocessati?

Sono ovunque. Nei supermercati tra gli scaffali o i banchi frigo e dei surgelati, nei bar, nei fast food e anche nelle mense scolastiche. E se ne parla sempre più spesso, in particolare dei connessi rischi per la salute. Parliamo dei cibi ultraprocessati. Ma come riconoscerli? Secondo la classificazione NOVA gli alimenti ultraprocessati sono prodotti industriali solitamente con cinque o più e solitamente molti ingredienti, tra cui zucchero, oli, grassi, sale, antiossidanti, stabilizzanti e conservanti. Questi ingredienti includono additivi il cui scopo è quello di imitare le qualità sensoriali degli alimenti allo stato grezzo o delle loro preparazioni culinarie, oppure a mascherare qualità sensoriali indesiderate del prodotto finale.

Classi di additivi presenti solo nei prodotti ultraprocessati includono coloranti, stabilizzanti del colore, aromi, esaltatori di sapidità, dolcificanti non zuccherini e coadiuvanti tecnologici.

Lo scopo principale dell’ultralavorazione industriale è creare prodotti pronti da mangiare, da bere o da riscaldare. Prodotti in grado di sostituire sia gli alimenti non trasformati che quelli minimamente trasformati naturalmente pronti da consumare, come frutta e noci, latte e acqua, e appena preparati bevande, piatti, dessert e pasti.

Esempi di prodotti ultraprocessati sono: bevande gassate; snack confezionati, gelati, margarine e creme spalmabili; biscotti, pasticcini, torte , cereali per la colazione, barrette cereali ed energetiche, bevande energetiche; estratti di carne e pollo e salse “istantanee”, piatti pronti, pepite di pollame e pesce e “bastoncini”, salsicce e altri prodotti a base di carne ricostituiti, noodles e dessert “istantanei” confezionati, ecc.

