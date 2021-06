Il Movimento Difesa del Cittadino, in collaborazione con HERBALIFE NUTRITION, ha lanciato il Progetto LIFE IN MOTION – Energie in Movimento; una campagna informativa per favorire il contrasto all’obesità. Lunedì 21 giugno il primo webinar

LIFE IN MOTION - Energie in Movimento, al via il progetto di MDC contro l'obesità

Il Movimento Difesa del Cittadino, in collaborazione con HERBALIFE NUTRITION, è promotore del Progetto LIFE IN MOTION – Energie in Movimento, nato con l’obiettivo di favorire il contrasto all’obesità attraverso una campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, che fornisca loro non solo strumenti utili e consapevoli per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita, ma che li coinvolga in tutte le attività progettuali.

LIFE IN MOTION, l’obesità è un problema mondiale

Venticinque milioni di italiani si trovano in condizioni di sovrappeso (35,3%) o obesità (9,8%). Di questi, il 46% è rappresentato da adulti. Statisticamente, le donne hanno un tasso di obesità inferiore (9.4%) rispetto agli uomini (11.8%).

L’obesità non è però un problema solo italiano: l’Onu ha infatti lanciato un allarme contro la “mondializzazione” di un fenomeno che attualmente preoccupa quanto e più della fame. L’esigenza di concentrarsi in modo specifico su questo tema è dovuta al fatto che la persistenza di problemi legati all’obesità è causa di un aumento delle probabilità di insorgenza di patologie croniche, in particolare diabete, malattie cardiovascolari e respiratorie, nonché cancro: 3,4 milioni di persone all’anno, infatti, muoiono a causa dell’obesità.

Enti come OMS, FAO, Unicef, ISTAT, l’Osservatorio Ministeriale OKkio alla Salute concordano nell’indicare la cattiva alimentazione e la sedentarietà come le principali cause del problema. Il consumo di junk food e bevande zuccherate è il principale imputato della malnutrizione.

Il tutto è aggravato dall’emergenza sanitaria Covid 19. Le varie chiusure forzate in casa, a discapito dell’attività fisica e del movimento all’aperto, hanno costretto molte persone a passare un tempo maggiore davanti a tablet, videogiochi, pc e televisione, incrementando anche spuntini e numero di pasti durante l’arco della giornata, nella maggior parte dei casi “merendine”, cibi “spazzatura” e bevande zuccherate – a dormire almeno mezz’ora di più e a trascorrere ben cinque ore in più al giorno davanti allo schermo.

Le azioni del progetto

Fondamentale è, pertanto, il corretto inserimento nella dieta di alimenti sani e/o integratori alimentari.

Attraverso approcci integrati (psicologico, nutrizionistico, psicofisico), curati da professionisti dei rispettivi settori, si intende fornire:

strumenti formativi/informativi multidisciplinari diretti anzitutto ad un corretto mantenimento del peso-forma rispetto a sesso, età, attività svolta.

diretti anzitutto ad un corretto mantenimento del peso-forma rispetto a sesso, età, attività svolta. aiuto di sensibilizzazione e informazione alle persone affette da problemi di obesità e sovrappeso, nell’ottica di una sensibilizzazione sul tema della salute e del rischio obesità, attraverso lo sviluppo di attività volte alla prevenzione e all’adozione di sani e corretti stili di vita, come il movimento fisico e la sana alimentazione.

Il primo appuntamento, che lancia ufficialmente il progetto, è rappresentato dal Webinar di lunedì 21 giugno 2021, alle ore 15.30 (Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_Kk6EBzcwQfSBvJrFqeiaqg) tenuto dalla Dott.ssa Elisa Caponetti, psicologa, per avviare l’approccio psicologico ed intervenire sulla promozione della socialità e il contrasto all’isolamento. Verrà qui approfondito il rapporto tra il cibo e il significato, anche inconscio, che gli viene dato.

Il webinar, che sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook dell’Associazione, sarà introdotto dal Presidente nazionale di MDC, Avv. Francesco Luongo, e dalla Country Director Italy di Herbalife Nutrition, Dott.ssa Rebecca Varoli Piazza.