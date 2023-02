Lindt richiama alcuni lotti di Praline Cuore Lindor, a seguito di un errore di etichettatura

La Lindt ha richiamato le Praline Cuore Lindor per un errore di etichettatura. Secondo quanto si apprende da una nota dell’azienda, “è emerso che tra le Praline Cuore Lindor con incarto primario di colore rosso – identificativo della versione al latte del cioccolatino Cuore Lindor – potrebbe essere presente un numero limitato di unità contenenti anche un ripieno al pistacchio“.

“La potenziale presenza di frutta a guscio nei nostri prodotti è segnalata sulla confezione esterna, in via precauzionale – spiega l’azienda. – Tuttavia, per prevenire il rischio che soggetti allergici o intolleranti al pistacchio consumino inavvertitamente le praline, stiamo procedendo al richiamo dei lotti interessati, in linea con gli alti standard di qualità e con la massima attenzione per la tutela dei consumatori, che da sempre ci contraddistinguono”.

“Desideriamo sottolineare che il prodotto in questione, così come tutti gli altri prodotti Lindt, rispetta i più alti standard qualitativi ed è sicuro per tutti i consumatori, ad eccezione dei soggetti allergici e intolleranti al pistacchio”, sottolinea la Lindt.

Praline Cuore Lindor, i prodotti interessati dal richiamo

I prodotti e le confezioni potenzialmente interessate dall’errore possono essere identificate attraverso questi numeri di lotto (il numero di lotto è presente sul retro della confezione):

Che fare con i prodotti già acquistati

I consumatori che hanno acquistato Praline Cuore Lindor Latte e che temono che possano essere consumate da una persona allergica al pistacchio sono invitate a:

1) Controllare il numero di lotto presente sul retro della confezione

2) Restituire il prodotto al rivenditore oppure contattare il Servizio Clienti Lindt Italia all’indirizzo www.lindt.it/servizio-consumatori

In seguito saranno ricontattati al più presto per approfondimenti ed eventuale rimborso. Il Servizio Consumatori dell’azienda è a disposizione per fornire maggiori informazioni e dettagli sulle procedure di restituzione del prodotto.

