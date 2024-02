Obesità in Italia: numeri in crescita, in sovrappeso il 46,3% della popolazione

In Italia si stima che le persone in sovrappeso siano il 46,3% della popolazione, mentre le persone obese rappresentano l’11,4%. Iniziativa ObeCity di Cittadinanzattiva

Obesità in Italia, numeri in crescita. Le prossime iniziative di Cittadinanzattiva

Il numero di persone in sovrappeso e affette da obesità è in costante crescita in tutto il mondo. In Italia si stima che le persone in sovrappeso siano il 46,3% della popolazione, mentre le persone obese rappresentano l’11,4% (2022, dati ISTAT) per un costo sociale attuale di circa 28 miliardi di euro. Inoltre, il 27,2% dei bambini e ragazzi tra i 3 e 17 anni risulta essere in sovrappeso o addirittura obeso. Il sovrappeso incontrollato può portare all’obesità, una patologia che può comportare lo sviluppo di gravi complicanze (si stima sia responsabile di circa l’80% dei casi di diabete, del 55% dei casi di ipertensione, del 35% di casi di cardiopatia ischemica e del 35% dei Tumori).

Per questo Cittadinanzattiva vuole informare e coinvolgere la cittadinanza riguardo l’importanza di adottare stili di vita corretti come il movimento fisico, l’alimentazione sana e il controllo dei parametri fondamentali, per individuare i propri eventuali fattori di rischio verso l’obesità.

Prevenzione: una sfida rivolta a tutti i cittadini

“La sfida della prevenzione ha bisogno del coinvolgimento attivo dei cittadini, del loro ruolo da protagonisti perché si tratta di adottare stili di vita appropriati, di avere le informazioni che li rendono più consapevoli nella scelta dei percorsi di salute e anche protagonisti nelle scelte di politica pubblica”, dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.

“Nella consapevolezza che l’insorgere di sovrappeso patologico e obesità può esser legato – soprattutto fra i bambini più piccoli – a una carente educazione rispetto alla corretta alimentazione e all’importanza del movimento o alla difficoltà di accedere a una alimentazione equilibrata e di qualità, con questa iniziativa vogliamo dare il nostro contribuito per abbattere lo stigma e i pregiudizi legati a questa patologia che spesso rischiano di frenare la presa di consapevolezza di chi ne soffre e ostacolare il percorso di cura” conclude.

ObeCity: l’evento arriva a Bari e Messina il 4 marzo 2024

In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, prevista per il 4 marzo, Cittadinanzattiva lancia infatti l’iniziativa ObeCity edizione 2024. L’obiettivo? Informare i cittadini su fattori di rischio, stili di vita e alimentazione sana. L’evento si focalizzerà sulla sensibilizzazione e sull’informazione di questa patologia rivolgendosi in particolare ai cittadini di Bari e Messina. Per maggiori informazioni sull’evento è possibile consultare direttamente il seguente sito: https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/16297-obecity-2024-vi-aspetta-a-bari-e-messina-domenica-3-marzo.html

