SANA 2021, al via dal 9 settembre il Salone Internazionale del Biologico

Dal 9 al 12 settembre torna SANA, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, in concomitanza con OnBeauty by Cosmoprof e Cosmofarma. Tra gli appuntamenti in programma: RIVOLUZIONE BIO, la Via delle erbe e la novità SANATECH

Dal 9 al 12 settembre torna SANA, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, organizzato da Bologna Fiere, che giunge alla sua 33a edizione con 600 brand e 500 novità di prodotto.

La manifestazione si svolgerà in concomitanza con OnBeauty by Cosmoprof e Cosmofarma, per un totale di 1.150 brand rappresentati. Al centro del triplice evento la crescente rilevanza del segmento green & organic, con particolare riferimento alle strategie e alle iniziative post emergenza sanitaria a livello italiano ed europeo.

Tra gli appuntamenti in programma: RIVOLUZIONE BIO, gli Stati generali del Bio, la Via delle erbe e la novità SANATECH.

I protagonisti di sana 2021

In occasione del primo appuntamento in presenza per il settore del biologico e del naturale, SANA si presenta con le proprie macro-aree di riferimento: l’area ORGANIC FOOD, con un’ampia panoramica della filiera agroalimentare; il CARE & BEAUTY, in cui esporranno le aziende produttrici di cosmetici, prodotti per la cura del corpo naturale e bio, integratori ed erbe officinali, e il GREEN LIFESTYLE, dedicato ai consumatori alla ricerca di prodotti per uno stile di vita ecologico, sano e responsabile.

Tra gli appuntamenti chiave di SANA 2021, spicca la terza edizione di RIVOLUZIONE BIO, gli Stati generali del biologico, che anche quest’anno offriranno una panoramica a tutto campo sul settore.

L’iniziativa è promossa da BolognaFiere, in collaborazione con FederBio e AssoBio ed è realizzato con la segreteria organizzativa di Nomisma. Con l’occasione verranno presentati i dati dell’Osservatorio SANA 2021, che darà “tutti i numeri del bio”, dalla produzione alle dimensioni del mercato.

Confermata per il 2021 anche La Via delle Erbe, l’iniziativa organizzata in collaborazione con SISTE, Società Italiana di Scienze Applicate alle Piante Officinali e ai Prodotti per la Salute, e con ALTEA, l’associazione dei tecnici erboristi dell’Università di Torino, e avviata lo scorso anno per mettere in risalto storia, proprietà, benefici e potenzialità d’uso delle piante, andando di volta in volta a selezionarne e scoprirne alcune. Focus della prossima edizione sarà il tema del fuoco.

Le new entry del progetto

Un contributo significativo in termini di innovazione arriverà dalle new entry del progetto espositivo, SANATECH e SANA TEA.

SANATECH si configura come il primo Salone professionale dedicato alla filiera della produzione agroalimentare, zootecnica e del benessere, biologica ed ecosostenibile, promosso da BolognaFiere, con il sostegno di FederBio Servizi e la segreteria tecnico-scientifica di Avenue Media.

Mentre SANA TEA, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con associazione In Tè, offrirà una prima occasione per familiarizzare con i sempre più richiesti tè e tisane: saranno in mostra a Bologna le novità delle aziende italiane che hanno scelto di puntare su questo mercato in forte espansione.