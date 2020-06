Sprechi alimentari, premiato il programma di Codici “Chef Save The Food”

Mangiar bene senza sprechi, il programma TV Chef Save The Food, inserito nel progetto “Consuma Consapevole & Responsabile” finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, vince il premio MOIGE 2020

Chef Save The Food, il programma TV di Codici vince il premio MOIGE 2020

Chef Save The Food, il programma TV nato da un’idea dell’associazione Codici, ha ricevuto il premio MOIGE 2020. Inserito nel progetto “Consuma Consapevole & Responsabile”, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, il progetto è stato premiato “per aver trasmesso che il mangiar bene deve andare a braccetto con l’impegno di ridurre al massimo lo spreco di risorse alimentari ed economiche”.

Chef Save The Food, la ricetta per ridurre gli sprechi alimentari

“Il premio MOIGE 2020 ci riempie d’orgoglio, perché dimostra che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero sensibilizzare i consumatori guidandoli verso abitudini utili a diminuire gli sprechi alimentari – afferma Davide Zanon, Responsabile Progetti di Codici –

Parlare di cibo oggi significa parlare di economia circolare. Adottare pratiche responsabili vuol dire ottenere un risparmio di risorse e di questi tempi non è poco, considerando che si stima che gli sprechi costano una perdita media di 450 euro all’anno a famiglia. Con Chef Save The Food abbiamo avviato un percorso importante e crediamo di aver aumentato il grado di consapevolezza dei consumatori su un tema cruciale”

Trasmesso su La5, il programma ha visto otto coppie sfidarsi in una gara basata su un menù di tre portate, un ingrediente a sorpresa e la dispensa come fonte di approvvigionamento e chance per la vittoria. Mangiar bene senza sprechi, la ricetta premiata anche dal MOIGE.

“Il premio MOIGE 2020 è una soddisfazione anche per noi – commenta Orietta Maizza, Dirigente Mise Divisione V – Progetti per i consumatori – vedere che aver sperimentato nuove forme di intervento e sensibilizzazione dei consumatori e nuove forme di collaborazione reciproca anche sul fronte della comunicazione e di supporto alle iniziative è un percorso virtuoso, vincente, da replicare e da estendere”.