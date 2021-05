Api, il webinar per un futuro migliore

Il 20 maggio un webinar per la Giornata mondiale delle api

Il 20 maggio, in occasione della 4^ giornata mondiale delle api, l’associazione ambientalista Apincittà ha organizzato, in collaborazione con Legambiente, Movimento Difesa del Cittadino un Webinar intitolato “Costruiamo insieme un mondo migliore”.

Webinar api

Si parlerà di miele e consumatori con la lettura delle etichette, di nuovi stili di vita, di balconi e giardini a misura di api e del miele in cucina.

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con COOP Lombardia, si pone come primo tassello per sviluppare una sensibilizzazione sul tema delle api che possono convivere all’interno delle nostre città.

L’incontro verrà trasmesso in diretta dalle 18 alle 19.30, sulle pagine Facebook di @Apincittamonza, @ApinaChaqui, @Legambiente-Circolo Alexander Langer Monza, @MovimentoDifesadelCittadino.

Ospiti della giornata saranno Andrea Poggio – membro della segreteria Legambiente, Francesco Luongo – Presidente Movimento Difesa del Cittadino, Alberto Vezzoli – Presidente associazione Preder Willi, Mattia Teruzzi – Presidente dell’associazione Elianto, introduce e modera Mattia Cappello – Presidente dell’associazione ambientalista Apincittà.

Per concludere, ci sarà un divertente cooking show a cura di Coop Lombardia e interverrà Serena Ioppolo – Nutrizionista e Cooking Influencer.