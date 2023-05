Giornata mondiale delle api, la rete nazionale api urbane organizza manifestazioni in tutta Italia

In occasione della Giornata mondiale delle api, si terranno in tutta Italia incontri con i cittadini e manifestazioni, per parlare di api e miele urbano e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ecosistema urbano

Le api e gli insetti impollinatori sono in pericolo, complici la crisi climatica, l’utilizzo dei pesticidi in agricoltura e lo sfruttamento selvaggio del suolo urbano. Molti apicoltori, infatti, già da qualche sono dovuti andare in soccorso degli alveari portando loro cibo e acqua. Lo ricorda la Rete Nazionale Api Urbane, in occasione della Giornata mondiale delle api 2023, che ricorre il 20 maggio.

“Il mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi, però, è garantito proprio dalle api e dagli insetti impollinatori e, paradossalmente, la vita di questi preziosi insetti è spesso maggiormente tutelata nei centri urbani rispetto a contesti agricoli, dove la monocoltura e l’utilizzo indiscriminato di veleni uccidono intere colonie di api”, afferma la Rete, che – attraverso le associazioni affiliate – da anni sta portando avanti campagne di sensibilizzazione a favore della biodiversità urbana, numerosi incontri con cittadini piccoli e grandi.

La Giornata mondiale delle api

In occasione della Giornata mondiale, si terranno in tutta Italia incontri con i cittadini e manifestazioni, per parlare di api e miele urbano e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ecosistema urbano.

Molte associazioni della Rete Nazionale Api Urbane hanno deciso di installare Bee hotel (rifugi artificiali) da Nord a Sud, per favorire la nidificazione delle api solitarie, rifugi di biodiversità, posizionando i nidi in luoghi strategici e dal forte valore simbolico – come aree periferiche o parchi urbani – in cui favorire il ripopolamento delle api selvatiche, coinvolgendo anche le amministrazioni locali.

“È necessario più che mai creare dei corridoi ecologici all’interno delle nostre città e provvedere a fare una drastica riduzione dei pesticidi che, insieme ai cambiamenti climatici, costituiscono il più alto fattore di rischio per la sopravvivenza delle api – afferma la Rete – Quelle selvatiche sono fondamentali e possono sopperire all’eventuale diminuzione delle api mellifere. In alcuni casi risultano addirittura più efficaci delle mellifere, come nel caso delle osmie per il pero o i bombi per le colture come il pomodoro e altre orticole. I rifugi artificiali, di cui sono un esempio i Bee hotel, vanno in questa direzione”.

