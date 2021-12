Packaging sostenibile, consumatori favorevoli a tassa per brand che non usano imballaggi green

Consumatori favorevoli a tassa per brand che non usano packaging sostenibile

La sostenibilità entra nelle decisioni di acquisto. E il packaging sostenibile entra nelle richieste, o comunque nell’ottica, dei consumatori, che in linea generale sono preoccupati per l’ambiente e chiedono un ruolo maggiore a governi e aziende.

I consumatori europei si dichiarano favorevoli all’introduzione di una tassa per i brand che non usano packaging green. Il 62% degli intervistati italiani si è detto favorevole all’introduzione di una tassa per costringere brand e retailer ad adottare packaging sostenibile.

Packaging sostenibile e ambiente, ricerca Pro Carton

I dati vengono da una ricerca commissionata da da Pro Carton, l’Associazione Europea dei Produttori di Cartone e Cartoncino, che fotografa le preoccupazioni degli europei nei confronti dell’ambiente e del ruolo di governi e aziende. Il sondaggio è stato fatto su oltre 7 mila cittadini europei, fra i quali un migliaio di italiani. A livello ambientale c’è una forte preoccupazione per la deforestazione.

I temi che più preoccupano i consumatori europei, dice una nota che illustra l’indagine, sono l’ambiente e il ruolo di governi e aziende. In Italia l’82% degli intervistati ha dichiarato che il governo dovrebbe dare maggiori informazioni in merito a packaging eco-friendly.

«Questo dato, in linea con tutta l’Europa, evidenzia il bisogno da parte dei consumatori di vedere governi e aziende più attivi in ambito green e sostenibile. In quest’ottica, agli intervistati è anche stato chiesto cosa ne pensano dell’introduzione di una tassa per costringere brand e retailer ad adottare packaging più sostenibili: il 62% degli italiani rispondenti si è dichiarato favorevole, come anche il 70% degli inglesi, il 66% degli spagnoli, il 57% dei francesi e il 55% dei tedeschi».

Sul fronte ambientale (e oltre al Covid che è il tema più critico per tutti i paesi) c’è preoccupazione per la deforestazione (per il 13% degli italiani, il 17% dei francesi e il 14% degli inglesi). Italiani (26%) e francesi (29%), insieme a tedeschi (35%) e inglesi (30%), credono che piantare sempre più alberi sia una delle soluzioni alla deforestazione.

Per migliorare la sostenibilità del nostro Pianeta gli intervistati si sono anche detti favorevoli a mangiare meno carne, riciclare sempre di più e usare materie prime rinnovabili.