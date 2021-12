Spesa a tavola, 113 euro a famiglia per il pranzo di Natale

Spesa a tavola, quanto costerà il Natale nel piatto? Negli ultimi giorni si rincorrono cifre e previsioni sulle spese degli italiani per le festività natalizie, fra previsioni di strette sul budget destinato ai regali e tentativi di recuperare una qualche normalità per le feste.

La festa è anche cibo. E al cibo non si rinuncia, almeno in tavola e come dono da portare a parenti e amici. Secondo Coldiretti, che ha dato il titolo “Torna il Natale sulle tavole degli italiani” alla sua assemblea annuale, gli italiani metteranno in conto una spesa a tavola per il Natale pari in media a 113 euro a famiglia, il 38% in più rispetto allo scorso anno, segnato dal lockdown.

Spesa a tavola per il pranzo di Natale 2021

Al solito le medie nascondono una situazione molto eterogenea.

La spesa a tavola per il pranzo di Natale oscillerà infatti da meno di 30 euro a famiglia – la cifra indicata dal 9% degli intervistati secondo il sondaggio Coldiretti/Ixè – al 28% che metterà in conto una spesa compresa fra 50 e 100 euro. Circa un terzo degli intervistati prevede una spesa a tavola compresa fra 100 e 200 euro.

«La crisi causata dalla pandemia – riconosce Coldiretti – ha differenziato fortemente le possibilità di spesa delle famiglie tanto che un 9% di italiani destinerà al pranzo natalizio non più di 30 euro, mentre un altro 18% si fermerà tra 30 e 50 euro. Il 28% dei cittadini spenderà tra 50 e 100 euro, il 32% tra 100 e 200 euro, il 6% tra 200 e 300 euro. Ma c’è anche un 3% che andrà oltre i 300 euro mentre un 4% preferisce non rispondere».

Il cesto sotto l’Albero

Spesa a tavola comprende anche i regali di Natale. E fra i regali c’è anche l’enogastromia, ormai da tradizione sotto l’Albero. Secondo Coldiretti saranno oltre 10 milioni i cesti con regali enogastronomici che entreranno nelle case a Natale, con un aumento del 24% sul 2020.

Regalo utile e facile da fare e da condividere, quello del cesto con vino e cibo, che può facilmente essere personalizzato. C’è da dire che la facilità del regalo non significa convenienza. I prezzi dei cesti sono infatti molto vari. Cesti fai da te e a tema vanno molto, dice Coldiretti, con prezzi che «variano notevolmente, ma normalmente oscillano da un minimo di 20 euro sino a superare i 200 euro per quello con specialità più ricercate ed esclusive».

La festa non è per tutti

Ma Natale non è una festa per tutti. «Sono oltre 4,8 milioni i poveri in Italia che per le feste di Natale sono costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid», evidenzia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nella relazione di apertura dell’Assemblea.

«E guardando al futuro prossimo – aggiunge – oltre alle persone a rischio povertà alimentare, vi è un 17,4% degli italiani che per paura di non farcela dovrà limitarsi alle sole spese basic, tra casa e alimentazione».