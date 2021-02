Sviluppo sostenibile, nasce il Gruppo Inter-Istituzionale

Il Gruppo Inter-Istituzionale fra organizzazioni civiche ed eurodeputati per un’Europa inclusiva e sostenibile verrà presentato domani 16 febbraio, in occasione della conferenza “Making sustainability an easy choice for EU citizens”

Le organizzazioni della società civile insieme alle istituzioni europee per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs): questo è il messaggio principale del nuovo Gruppo Inter-Istituzionale fra organizzazioni civiche ed eurodeputati per un’Europa inclusiva e sostenibile, che verrà presentato domani 16 febbraio, in occasione della conferenza “Making sustainability an easy choice for EU citizens”.

Promosso da Cittadinanzattiva – attraverso la sua rete europea Active Citizenship Network (ACN) – dall’associazione europea dei consumatori “European Consumers Union” (ECU) e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), il Gruppo Inter-Istituzionale “SDGs for well-being and consumers’ protection” è al momento sostenuto da otto eurodeputati, di diversi Paesi e gruppi politici: Nikos Androulakis (Greece – S&D); Tanja Fajon (Slovenia – S&D); Jose Gusmão (Portugal – GUE/NGL); Aldo Patriciello (Italy – EPP); Sabrina Pignedoli (Italy – NI); Giuliano Pisapia (Italy – S&D); Marcos Ros Sempere (Spain – S&D); Patrizia Toia (Italy – S&D).

Alla conferenza parteciperanno anche rappresentanti della Commissione Europea e del Comitato Economico e Sociale Europeo, sottolineando l’interesse per l’iniziativa.

“Questa iniziativa è per noi un esempio concreto delle Citizens’ Agora tematiche incoraggiate dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020. Il nostro intento è che questo Gruppo Inter-Istituzionale, come espressamente indicato nel Manifesto istitutivo, sia aperto a tutti i membri delle istituzioni dell’UE interessate a collaborare con i cittadini e le loro organizzazioni per fare dell’Europa un punto di riferimento a livello globale nell’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, commenta Anna Lisa Mandorino, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva.

Gruppo Inter-Istituzionale: Europa inclusiva e sostenibile

Il Gruppo Inter-Istituzionale nasce dal desiderio della società civile di contribuire agli SDGs e al Green New Deal.

Nel concreto, intende fornire il proprio contributo puntando a essere: un catalizzatore delle sensibilità provenienti da società civile, mondo delle imprese, ricerca, media, ecc. a livello nazionale ed europeo; un facilitatore nel dialogo tra le istituzioni europee e le parti interessate attive in settori specifici; un incubatore di buone pratiche, per facilitare il processo di scambio, contaminazione e diffusione delle migliori prassi utili nell’orientare in primis imprese e cittadini dell’UE verso scelte sempre più sostenibili.

“Visione, coraggio, innovazione, persistenza e partecipazione sono indispensabili per realizzare un’Europa più sostenibile, e il patrimonio di conoscenze e impegno civile delle organizzazioni aderenti dell’Interistitutional Group sono a disposizione delle istituzioni europee per compiere le scelte migliori possibili, “senza lasciare nessuno indietro.”, ha commentato il Presidente dell’ASviS Pierluigi Stefanini.

Sostengono l’iniziativa, inoltre, 47 associazioni nazionali ed europee – rappresentanti 24 paesi europei, di cui 2 extra EU – riunite in un “SDGs Stakeholder Network”.

“Il 2020 è stato probabilmente il peggiore anno che l’umanità abbia conosciuto dalla fine della seconda guerra mondiale, ma la svolta verde annunciata da Ursula von der Leyen rappresenta una scelta fondamentale per l’UE. Questa nuova politica però richiederà l’azione congiunta dello stato, degli enti pubblici, delle associazioni dei consumatori, dei sindacati e dei cittadini” ha dichiarato Sergio Veroli, Presidente di ECU e Vice-Presidente di Federconsumatori.