Come cambia l’illuminazione con le plafoniere a LED

Fino a qualche anno fa chi acquistava una plafoniera LED la installava, nel 99% dei casi, all’interno di un ufficio, o in un ambiente aperto al pubblico. Oggi l’offerta di questo genere di illuminazione per interno è molto aumentata, tanto da offrire plafoniere a LED per qualsiasi ambiente, anche all’interno delle abitazioni. Non si tratta solo di corpi luminosi pratici e moderni, ma anche della possibilità di spendere meno per l’energia elettrica. Non dimentichiamo infatti che le lampade a LED, a parità di luce emessa, consumano molto meno rispetto alle lampadine, anche facendo il confronto con quelle a risparmio energetico.

Plafoniere a LED per la casa

Grazie all’ampia offerta di prodotti di questo genere, oggi non è difficile trovare delle perfette plafoniere LED per la propria abitazione. Offrono vari vantaggi, tra cui la possibilità di illuminare in modo piacevole e senza creare zone d’ombra. L’importante sta nello scegliere l’elemento giusto, la plafoniera a LED che meglio incarna lo stile di un singolo ambiente, ma anche che fornisce la corretta illuminazione. Se l’ambiente da arredare è in stile contemporaneo un’ottima idea sta nello scegliere una plafoniera con bacchette orientabili in nickel; si tratta di un complemento d’arredo perfetto per un grande ambiente, che consente di orientare l’illuminazione verso varie zone della stanza. Molto piacevole è anche il modello di plafoniera a LED dimmerabile a Toplight Four Squares. L’elemento luminoso è costituito da 4 grandi quadrati, il cui perimetro illumina alla perfezione anche ampie zone, per ambienti di grandi dimensioni.

I vantaggi di una plafoniera a LED

Il primo vantaggio di questo tipo di accessorio per l’illuminazione sta nella sua semplicità; grazie a linee pulite e forme di vario genere le plafoniere si inseriscono in ambienti con uno stile moderno e pulito. Oltre a questo consentono di illuminare un ambiente a 360°, quindi senza avere punti ciechi o zone in ombra, cosa che invece può capitare con accessori più classici. Ovviamente il mercato offre anche plafoniere a LED in stile più classico, con forme sinuose ed elementi decorativi, la scelta sotto questo punto di vista sta al singolo acquirente e allo stile della sua abitazione.

Risparmiare con i LED

Tra i vantaggi delle plafoniere a LED ricordiamo la possibilità di modificarne la luminosità, ottenendo una luce piacevole, che non stanca gli occhi e illumina alla perfezione qualsiasi ambiente. Oltre a questo la scelta del LED oggi si fa anche per una questione di risparmio energetico. Come abbiamo detto i LED consumano estremamente meno rispetto alle lampadine. Se confrontiamo l’energia elettrica utilizzata con quella delle lampadine a incandescenza, quelle tradizionali, allora stiamo parlando di meno del 90% per quanto riguarda i LED. Rispetto alle lampadine a risparmio energetico consumano un poco meno della metà. Si deve poi anche considerare il fatto che una lampada a LED ha una durata molto maggiore rispetto alle altre, cosa che si traduce in ulteriore risparmio, visto che non si dovranno sostituire per moltissimi anni. Ottenendo per altro una luminosità molto più piacevole e immediata.