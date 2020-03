Falso volantino del Ministero Interno invita a rientrare al domicilio: è un fake

Un falso volantino del Ministero dell’Interno è comparso in alcune città e invita i non residenti a lasciare casa. La Polizia di Stato avverte: attenzione, è un fake

Un falso volantino col logo del Viminale invita i non residenti a lasciare le abitazioni e rientrare nel domicilio. Attenzione, è l’ennesimo fake. L’allarme è venuto in questi giorni dalla Polizia di Stato ed è stato rilanciato dal Viminale.

«In alcune province sono stati sequestrati falsi volantini con intestazione @Viminale – Dipartimento della P.S. che contengono informazioni false e ingannevoli. Se li trovate segnalateli alle forze di polizia».

🔴#COVIDー19 #FakeNews

In alcune province sono stati sequestrati falsi volantini con intestazione @Viminale – Dipartimento della P.S. che contengono informazioni false e ingannevoli.

Se li trovate segnalateli alle forze di polizia.#essercisemprehttps://t.co/mZDPPdO0yj pic.twitter.com/n0zwj99eob — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 29, 2020

Il falso volantino: ecco cosa dice

Si tratta di volantini, trovati in alcuni androni di palazzi e muri di quartiere, che chiedono di lasciare casa. «Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza», si legge sui fogli. Si legge anche che le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni e potranno chiedere documenti. Il tutto con logo intestato del Viminale.

Il volantino è scritto su carta intestata del Ministero dell’Interno ed esibisce il logo della Repubblica italiana ma è un falso.

Spiega la Polizia di Stato: «Il falso volantino, che in alcune città è stato trovato affisso negli androni dei palazzi e sui muri dei quartieri, invita eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni che li ospitano, per rientrare nel proprio domicilio di residenza, perché sarebbe in corso l’attività di controllo delle autorità. Riporta anche l’obbligo di presentare, a richiesta, la documentazione di affitto della casa e i propri documenti con foto. Vi invitiamo a fare attenzione. Potrebbe essere l’astuta mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle le case in questo periodo di emergenza per covid_19».

Chi trova questi volantino deve segnalarli alle forze di Polizia e non seguire le indicazioni che contengono.