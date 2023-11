Rete Consumatori Italia, l’alleanza fra associazioni riparte da Genova

Riparte da Genova l’alleanza Rete Consumatori Italia. In occasione della sessione programmatica CNCU-Regioni che si è svolta ieri e oggi nella città ligure, infatti, riparte l’esperienza di Rete Consumatori Italia, un’alleanza nata nel maggio 2015 dalla collaborazione tra le associazioni dei consumatori Assoutenti, Casa del Consumatore e Codici e che ora si allarga ad Adusbef, Confconsumatori e Lega Consumatori, con l’obiettivo di “una più coesa ed unitaria tutela dei consumatori e degli utenti”.

“Dare maggiore voce ai consumatori”

Rete Consumatori Italia, informa una nota congiunta, “è stata costituita con lo scopo di dare maggiore forza e voce ai consumatori e agli utenti in Italia e in Europa. La rete è una risposta alla richiesta di rappresentare adeguatamente il cittadino consumatore e utente, dando riscontro ai suoi crescenti bisogni. La due giorni di Genova, con il convegno sull’importante tema dell’Italia che cambia e della necessità di tutelare maggiormente e meglio consumatori ed utenti, è stata l’occasione per un proficuo confronto e per rilanciare Rci. La sinergia avviata e portata avanti da Rete Consumatori Italia, infatti, ha lo scopo di unire le esperienze accumulate dalle associazioni lungo questi anni e rendere capillare, grazie alla rete degli sportelli, la copertura del territorio nazionale. Da Genova si riparte con un’alleanza ancora più forte”.

“L’Italia che cambia: tutelare di più e meglio consumatori e utenti” è stato il tema della XXI sessione programmatica CNCU-Regioni di Genova. Si tratta del tradizionale appuntamento che vede riunirsi il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, rappresentanti delle regioni e delle associazioni dei consumatori sui temi principali che riguardano difesa dei consumatori, diritti degli utenti e confronto con le istituzioni e con le Authority.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!