L’Autorità prosegue la sua attività per far conoscere i diritti dei consumatori ai più giovani. Ai nastri di partenza il gioco online per allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il contest terminerà il 31 gennaio 2023

Al via “#convienesaperlo (anche a scuola)”, la nuova campagna dell'Antitrust (Fonte immagine: Pixabay)

L’Antitrust torna a parlare ai giovani con un nuovo concorso sui diritti dei consumatori. Parte oggi la campagna “#convienesaperlo (anche a scuola)”, a quasi un anno di distanza dalla fine di “#convienesaperlo”, rivolta a studenti e piccole e medie imprese.

Appuntamento clou di questa nuova edizione della campagna è il gioco online a quiz promosso insieme a Skuola.net e riservato agli studenti delle scuole medie e superiori che competeranno in una classifica riservata ai parigrado.

#convienesaperlo (anche a scuola), come partecipare al gioco online

Collegandosi all’indirizzo https://convienesaperlo. skuola.net/ , fino al 31 gennaio 2023 gli alunni potranno giocare e nello stesso tempo conoscere il ruolo dell’Antitrust, i diritti dei consumatori e gli strumenti per difenderli e per difendersi dalle pratiche commerciali scorrette, aggressive o ingannevoli.

Sono tre i tipi di attività offerte dal videogioco, attraverso le seguenti sezioni:

Impara : per prepararsi sui diritti dei consumatori attraverso flash card, che rimandano al sito https://convienesaperlo.agcm. it per approfondimenti;

: per prepararsi sui diritti dei consumatori attraverso flash card, che rimandano al sito https://convienesaperlo.agcm. it per approfondimenti; Prova : per esercitarsi nel gioco attraverso tre domande di esempio, senza limiti di tentativi, prima della sessione di gioco vera e propria;

: per esercitarsi nel gioco attraverso tre domande di esempio, senza limiti di tentativi, prima della sessione di gioco vera e propria; Gioca: per iniziare una partita e quindi partecipare al concorso “#convienesaperlo (anche a scuola)”, dopo essersi registrati.

La sessione di gioco prevede cinque livelli di difficoltà crescente. Per completare ogni livello occorre rispondere a sette domande sui diritti di tutela del consumatore e sulle funzioni dell’Autorità.

Gli studenti e le studentesse avranno a disposizione anche alcuni aiuti, ma per un massimo di tre per livello: con “50-50” si possono eliminare, tra le opzioni di risposta, due sicuramente errate; con “Freeze” si può fermare il tempo per riflettere con più calma sulla risposta da dare; con “Switch” si può cambiare la domanda.

Giocando si accumula un punteggio, collegato al numero di risposte esatte fornito, su cui influisce anche il tempo di risposta e la partecipazione ai “Domandoni”, quesiti bonus di cui si riceve comunicazione via mail e che permettono di guadagnare punti extra, una volta completati tutti i livelli.

I premi

I primi classificati di ciascuna delle due graduatorie vinceranno un iPhone 13 e le loro scuole un voucher pari a 1.500 euro per acquisti tecnologici; agli istituti dei secondi classificati un voucher pari a 1.000 euro e agli istituti dei terzi classificati un voucher pari a 500 euro.

I primi tre posizionati per ognuna delle due classifiche, insieme alla propria classe, riceveranno i premi in occasione di un evento finale nella sede dell’Autorità Antitrust, che offrirà il viaggio per partecipare alla cerimonia finale del concorso.

