Disservizi DAZN, Associazioni dei Consumatori chiedono rimborsi per gli abbonati

Sono state tantissime le segnalazioni dei tifosi alle prese con i disservizi della piattaforma DAZN durante la visione della partita Inter-Cagliari, nella giornata di domenica. La piattaforma – si ricorda – ha acquisito i diritti Tv per trasmettere tutta la Serie A in Italia dal 2021 al 2024.

Dazn, dunque, scusandosi per l’accaduto ha spiegato che il problema è sorto a causa di un problema tecnico legato a Comcast Technology Solutions (CTS), che possiede anche Sky.

“Stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su DAZN e su altri broadcaster europei. Siamo profondamente dispiaciuti e adotteremo ogni opportuno provvedimento per quanto accaduto”, aveva scritto DAZN in una nota.

Disservizi DAZN, Codacons chiede rimborsi per gli abbonati

A seguito dei problemi riscontrati in tutta Italia sulla piattaforma DAZN durante la trasmissione della partita Inter-Cagliari, il Codacons interviene a tutela dei diritti degli utenti e dei tifosi.

“Chiediamo immediati rimborsi in favore di tutti gli abbonati per l’impossibilità di fruire del servizio acquistato – spiega il Codacons – Chi infatti è in possesso di pacchetti DAZN e non è riuscito ad assistere in tv alla partita Inter-Cagliari, o ha subito continue interruzioni del segnale, ha diritto, in base al codice civile, ad ottenere il rimborso di quanto pagato, proporzionalmente al disagio subito”.

Il Codacons chiede, dunque, a DAZN di “indennizzare tutti gli utenti coinvolti nel disservizio odierno, attraverso rimborsi automatici pari al costo della singola partita, pena inevitabili azioni risarcitorie a tutela dei consumatori e dei tifosi”.

Analogo il parere di Codici e Aeci

“Non ci interessa di chi sia la responsabilità di quanto accaduto – affermano Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ed Ivan Marinelli, Presidente di Aeci –, quello che conta è che i consumatori danneggiati siano rimborsati. Ci auguriamo che Dazn proceda in questa direzione, prendendo seriamente in considerazione i disagi causati e tutelando i propri utenti. Naturalmente siamo pronti ad intervenire se questo non dovesse accadere tempestivamente”.

Codici e Aeci richiamano l’attenzione anche sul tema della qualità del servizio fornito ai consumatori.

“Abbiamo avviato una class action nei confronti di Sky – ricordano Giacomelli e Marinelli – per il Pacchetto Calcio 2018-2021. Non vorremmo che quella situazione si ripresentasse, ovvero che il cambio dell’offerta televisiva non venga adeguatamente comunicato ai consumatori, lasciati all’oscuro o quasi di tutto ed ostacolati anche nell’esercizio dei propri diritti, come quello al recesso”.

Da qui l’invito delle due associazioni sia alle società, affinché adottino un comportamento corretto e trasparente nei confronti degli utenti, sia ai consumatori, con l’invito a segnalare eventuali problemi legati al contratto, all’esercizio dei propri diritti.