Covid e sedentarietà, Italia Longeva lancia la campagna #IoNonRestoSeduto

Il Covid sta avendo forti ripercussioni sul benessere fisico e mentale delle persone, con particolare riguardo ai soggetti più fragili. Anziani in poltrona che fanno fatica ad alzarsi da soli, provati da mesi di isolamento e prolungata inattività: è uno degli effetti invisibili della pandemia. Per questo motivo Italia Longeva, l’Associazione nazionale per l’invecchiamento e la longevità attiva del Ministero della Salute, ha lanciato la campagna sociale #IoNonRestoSeduto.

Il progetto è realizzato con il patrocinio della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e il contributo scientifico del Ce.M.I. – Centro di Medicina dell’Invecchiamento del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma.

“Gli anziani, e non solo, rinchiusi in casa da mesi per proteggersi dal Covid, rischiano di essere sopraffatti da una condizione di fragilità crescente e subdola, alla lunga non meno pericolosa di una vera e propria malattia, commenta Roberto Bernabei, Presidente di Italia Longeva. Il decadimento fisico è l’anticamera della disabilità, indipendentemente dalla presenza di patologie croniche concomitanti. #IoNonRestoSeduto vuol essere uno stimolo a rimettersi in moto, a ritrovare la vitalità perduta, per assicurarsi un invecchiamento in buona salute che aiuti a non perdere il gusto della vita”.

#IoNonRestoSeduto, gli obiettivi della campagna

Obiettivo della campagna è incoraggiare una reazione positiva delle persone adulte e anziane all’inattività e alla perdita di energia fisica e mentale, promuovendo comportamenti mirati al mantenimento di sane e corrette abitudini di vita e alla protezione attiva della propria salute.

“La diretta conseguenza dell’inattività prolungata, in molti casi associata ad un apporto nutrizionale non adeguato – spiega Italia Longeva – è la perdita di massa e forza muscolare (sarcopenia), che rappresenta un elemento di estrema fragilità e vulnerabilità di fronte alle aggressioni esterne. A causa dell’isolamento forzato, gli anziani – e non solo – si muovono meno del solito, hanno quindi meno appetito, meno forza, meno energia: in una parola sono più deboli”.

Le conseguenze della sedentarietà

L’associazione spiega, quindi, quali possono essere le conseguenze di una vita sedentaria, soprattutto per le persone anziane.

La perdita di massa muscolare è una condizione tipica dell’invecchiamento – spiega. – Già dai 40 anni si inizia a perdere massa muscolare, ma dopo i 70 anni se ne perde addirittura il 15% ogni decade. Questa condizione è accentuata da sedentarietà e malnutrizione, con ripercussioni molto gravi per la salute e la qualità di vita con il passare degli anni: dalla difficoltà a svolgere le normali attività quotidiane all’incapacità di camminare alla consueta velocità e senza assistenza, alla perdita di equilibrio che a sua volta aumenta il rischio di cadute, a una maggiore suscettibilità alle infezioni, a deficit cognitivi, fino all’estrema conseguenza della disabilità e della perdita di autonomia.

“Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno reso più difficoltosa l’aderenza ai livelli raccomandati di esercizio fisico con un impatto molto negativo sullo stato di salute – spiega Francesco Landi, Presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG). – Oltre ad essere un prezioso alleato dei muscoli, il movimento esercita un effetto protettivo contro il rischio di malattie cardiovascolari e di diabete, rende il sistema immunitario più efficiente, migliora la performance cognitiva e riduce ansia e depressione, condizioni fortemente acuite dalla pandemia”.