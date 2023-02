Domani lo sciopero Volotea di 4 ore, Codici: il passeggero è tutelato

In vista dello sciopero di Volotea di domani, Codici invita la compagnia a tutelare i viaggiatori e questi ultimi a verificare la situazione del volo prenotato, anche prima di partire per l’aeroporto

Si preannuncia una giornata difficile per i passeggeri Volotea. La Uiltrasporti, infatti, ha confermato per domani uno sciopero di 4 ore per il personale navigante della compagnia: “La compagnia spagnola – si legge nella nota – continua a rifiutare un confronto e ad operare con contratti individuali che vengono modificati a piacimento in maniera unilaterale con i singoli dipendenti. Vengono applicate retribuzioni inferiori alle tabelle minime previste dal Ccnl, ingestibili contratti di part time, incoerenti con la normativa italiana e turni di lavoro pianificati al massimo delle limitazioni imposte dalla legge”.

L’associazione Codici interviene, quindi, per ricordare quali sono i diritti dei passeggeri in caso di sciopero.

Sciopero Volotea, Codici: attenzione a voli e diritti

In vista dello sciopero di domani, Codici invita la compagnia a tutelare i viaggiatori e questi ultimi a verificare la situazione del volo prenotato, anche prima di partire per l’aeroporto.

“Quando c’è uno sciopero – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – è facile che prevalga il caos, ma questo non significa dimenticare i diritti”.

Anche in caso di sciopero, il passeggero è tutelato – ricorda l’associazione. – In caso di ritardi e cancellazioni viene applicato il rimborso e l’indennizzo contrattuale, che varia a seconda della lunghezza della tratta. L’indennizzo non è dovuto solo in caso di cancellazione avvenuta con preavviso di almeno 14 giorni oltre la data di partenza.

Codici ricorda, infine, il diritto alla riprotezione sul primo volo disponibile e la questione delle spese extra in caso di spostamenti o di pernottamento in albergo in attesa di partire.

