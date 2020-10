Giornata degli animali Enpa, volontari in piazza il 3 e il 4 ottobre

Questo weekend torna la “Giornata degli animali Enpa”. Centinaia di volontari Enpa scenderanno in oltre 60 piazze italiane per ricordare l’impegno che mettono ogni giorno per la tutela degli animali

Domani 3 ottobre e domenica 4 torna la “Giornata degli animali Enpa”, l’evento promosso dall’Ente Nazionale Protezione Animali ormai da diciotto anni.

“La Giornata degli Animali Enpa – afferma Massimo Pigoni, Vice Presidente nazionale Enpa – è l’occasione per celebrare e condividere l’impegno che ogni giorno come associazione mettiamo per tutelare gli animali. Con amore, dedizione, conoscenza e tenacia i nostri volontari operano sul territorio per garantire rispetto e libertà per tutti gli animali, siano essi selvatici o domestici. Una tradizione che abbiamo voluto onorare ancor di più quest’anno, nonostante il momento complesso e delicato”.

Giornata degli animali Enpa, i volontari in piazza

Nonostante il momento complesso a causa dell’emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il mondo, centinaia di volontari Enpa scenderanno in oltre 60 piazze italiane per ricordare l’impegno e l’amore che ogni giorno mettono per la tutela di tutti gli animali.

Solo nel 2019 Enpa ha dato in adozione 28.174 animali, ne ha ospitati e salvati 34.494 e sterilizzato quasi 19.400 tra cani e gatti. Un lavoro quotidiano e costante che vede l’Ente Nazionale Protezione Animali sempre in prima linea anche attraverso le 51 strutture che gestisce tra canili e gattili, i 4 Cras e i 4 ambulatori o cliniche veterinarie.

L’evento, al quale hanno aderito diverse Sezioni Enpa, si tiene anche quest’anno all’insegna del claim “Ho cura di te”. I volontari delle sezioni che hanno aderito allestiranno i banchetti Enpa nelle principali piazze italiane. Le Sezioni che invece non sono riuscite a organizzare banchetti in piazza (spesso per le restrizioni imposte dai Comuni) faranno conoscere la loro attività sui canali social o con eventi virtuali.

“Oggi più che mai è importante ricordare l’importanza vitale del rispetto per gli animali e per l’ambiente – prosegue Massimo Pigoni. – Noi sappiamo che tutte le epidemie e pandemie possono essere riferite ad un degrado ambientale, e purtroppo in questo senso una parte da leone la fa la produzione della carne e l’allevamento intensivo”.

“Tornare nelle piazze italiane in questo momento – conclude – è per noi una dichiarazione d’amore ma anche di intenti. Perché il rispetto e la tutela degli animali e conseguentemente dell’ambiente, è l’unica strada percorribile”.