Rifiuti marini, Clean Up The Med: sulle spiagge anche guanti e mascherine

Ci sono nuove presenze fra i rifiuti in mare, oltre alla plastica e ai mozziconi di sigarette, a bottiglie, sacchetti, piatti e bicchieri monouso. Sono le new entry del Covid. Mascherine e guanti legati alla cattiva gestione dei dispositivi di protezione per l’emergenza sanitaria hanno fatto il loro ingresso fra i rifiuti in mare. Così nel 40% delle spiagge del Mediterraneo sono presenti questi speciali rifiuti, diventati ora rifiuti marini.

È uno dei risultati della campagna Clean Up The Med 2020, l’iniziativa sulla gestione sostenibile e la riduzione dei rifiuti marini, che si è svolta a fine settembre in diversi paesi del Mediterraneo, mobilitando studenti, associazioni e università per un centinaio di organizzazioni di 17 paesi mediterranei e oltre duemila volontari che hanno pulito le spiagge vicine ai centri urbani.

L’iniziativa quest’anno è stata promossa da Common, il progetto finanziato dalla Ue che coinvolge Italia, Libano e Tunisia con l’obiettivo di tutelare le coste del Mediterraneo dai rifiuti marini attraverso una gestione sostenibile.

