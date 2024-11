Giornata della sicurezza delle scuole: 16.000 gli istituti coinvolti da Cittadinanzattiva

Sono sedicimila le scuole che anche quest’anno, in occasione della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole che si celebra il 22 novembre, saranno coinvolte da Cittadinanzattiva sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi naturali (sismico ed idrogeologico) e del cambiamento climatico, attraverso materiale informativo e iniziative simboliche.

Il 21 novembre gli studenti di alcune scuole medie e superiori di Roma, Catania e Campobasso saranno protagonisti di tre eventi, insieme ai rappresentanti di Cittadinanzattiva e della Protezione civile locale: i ragazzi e le ragazze realizzeranno, infatti, attraverso strumenti come la pittura, la grafica, il collage, un percorso di immagini, messaggi e slogan, per raccontare la loro esperienza sui temi della Giornata.

Gli eventi si svolgeranno a Roma, presso la scuola secondaria di I grado “N. Bixio” dell’Istituto Comprensivo Gianicolo, dalle 10.00 alle 11.30 alla presenza di studenti ed insegnanti, di rappresentanti del Comune di Roma, del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero dell’Istruzione; a Campobasso presso la Biblioteca del Liceo Classico “M. Pagano” dalle ore 10.00 alle 12.00, con il coinvolgimento dell’Istituto Artistico “Manzù” e dell’Istituto Comprensivo di Ripalimosani; ed infine a Catania, presso il Liceo Scientifico “G. Galilei”, dalle 8 alle 14.00 gli studenti realizzeranno un murales dedicato ai temi del rischio sismico e vulcanico e ai cambiamenti climatici.

“Quanto sta avvenendo nel nostro paese, come in tante altre parti del mondo, fa comprendere l’urgenza di far fronte ai cambiamenti epocali in atto, che richiedono accordi internazionali e programmi di interventi preventivi importanti e di lunga durata. Ma anche la necessità di attrezzare le popolazioni locali e le scuole affinché adottino, a loro volta, procedure e comportamenti per mitigare e prevenire eventuali danni e salvare vite umane. La Giornata della sicurezza, che da ventidue anni promuoviamo insieme al Dipartimento della Protezione civile, vuole essere un prezioso veicolo in questa direzione”, dichiara Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva.