Le donne portano la propria passione sul lavoro, il sondaggio Groupon

Per il 68% delle intervistate lavorare è fondamentale per la realizzazione personale, ma il 18% ha dichiarato di non essersi sentita appoggiata nelle proprie scelte

In occasione della Festa della Donna, Groupon ha voluto condurre un sondaggio su oltre 2.000 donne lavoratrici in Italia per indagare la realtà che vivono ogni giorno. Dall’analisi emerge che nel 68% dei casi il lavoro è considerato fondamentale per la propria realizzazione personale e il 53% di loro condivide con il resto della famiglia le responsabilità domestiche. Ma il 18% delle intervistate ha dichiarato di non essersi sentita appoggiata nella propria scelta di lavorare.

I dati del sondaggio Groupon

Secondo i dati dell’indagine, per le donne intervistate un lavoro può essere definito “soddisfacente” solo quando ha effetti positivi anche sulla vita personale. Questo parametro è fondamentale per oltre la metà delle lavoratrici (il 67%), che è felice nel privato soprattutto quando riesce a dare il meglio sul lavoro e che è convinta che lavorare sia fondamentale per la propria realizzazione personale (68% dei casi).

L’entusiasmo sul lavoro è un altro elemento chiave per le lavoratrici: fermo restando un 31% che ha scelto il proprio lavoro per una prospettiva di maggior guadagno, il 30% dichiara di averlo fatto per mettere in pratica le proprie capacità, per crescita professionale (28%) o per sentirsi valorizzate (23%). Il 37% di loro lavora principalmente per essere autonoma, il 32% per potersi dedicare a un settore che si ama particolarmente e il 22% per conciliare la vita lavorativa con quella familiare; troviamo infine un 14% di “creative” per le quali conta molto poter realizzare nuove idee ed essere innovative.

Le donne lavoratrici si sentono supportate nelle proprie scelte?

La donne intervistate ammettono di lottare quotidianamente per trovare l’equilibrio tra lavoro, responsabilità familiari e vita privata, ma il 53% divide le varie incombenze domestiche con il resto della famiglia in modo che entrambe le parti della coppia possano dedicarsi anche al loro lavoro. Inoltre 8 donne su 10 si sentono supportate nella propria scelta di lavorare, principalmente dal partner (33%), dalla famiglia (32%) e dagli amici (10%). Il 18% ha dichiarato invece di non essersi sentita appoggiata.