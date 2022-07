Lotta al sovraindebitamento, al via il progetto ALPHA DEBT di MDC e SOS Impresa

Al via il Progetto ALPHA DEBT, realizzato dal Movimento Difesa del Cittadino e SOS Impresa, cofinanziato dalla Commissione Europea (EISMEA) nell’ambito del Single Market Program, per il contrasto al sovraindebitamento in Italia.

Il servizio di consulenza sul debito è considerato l’elemento chiave per aiutare i consumatori sovra indebitati a mantenere o tornare ad una situazione di stabilità finanziaria, riuscendo a rimborsare i propri creditori. La pandemia da COVID-19, tuttavia, ha accentuato le criticità relative all’assenza o alla scarsa presenza di servizi relativi alla consulenza sul debito in diversi Stati membri dell’UE, tra cui l’Italia.

ALPHA DEBT, obiettivi e attività del progetto

Il progetto ALPHA-DEBT intende apportare il proprio contributo nell’ottica di ridurre il fenomeno legato al sovraindebitamento in Italia, rafforzando da un lato la consapevolezza dei consumatori circa le caratteristiche e i rischi del fenomeno, migliorando al contempo il tasso di alfabetizzazione finanziaria della cittadinanza, e riqualificando gli sportelli di consulenza legale e psicologica sul territorio nazionale (1 al nord, 2 al centro e 2 al sud Italia).

Le attività saranno caratterizzate da momenti di approfondimento, formazione, comunicazione e realizzazione di materiali informativi, al fine di fornire validi strumenti di conoscenza e consapevolezza ai cittadini.

In particolare, verranno realizzati:

1. 1 webinar internazionale con i rappresentanti delle associazioni partner ed esponenti di associazioni di consumatori di Spagna, Grecia, Romania

2. 2 webinar nazionali aperti a PMI e famiglie con esperti dei settori bancario, creditizio, legale

3. 4 corsi di formazione volti ad accrescere le competenze dei consulenti

4. Implementazione di una piattaforma e-learning

5. Realizzazione di una guida finale, disponibile in italiano e inglese, con l’obiettivo di raccogliere gli obiettivi raggiunti

6. Campagna di comunicazione e sensibilizzazione

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!