Pacchetto Calcio Sky, Codici e Aeci chiedono i rimborsi per gli abbonati

Continuano le adesioni alla class action promossa dalle associazioni dei consumatori Codici ed Aeci nei confronti di Sky. Alla base dell’iniziativa, la richiesta di rimborso e di risarcimento degli abbonati al Pacchetto Calcio Sky 2018-2021.

Sulla vicenda – spiegano le associazioni – era intervenuta anche l’Antitrust con una multa milionaria, confermata recentemente dal Tar Lazio con la bocciatura del ricorso presentato dell’azienda.

Pacchetto Calcio Sky, la vicenda

Secondo quanto dichiarato da Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ed Ivan Marinelli, Presidente di Aeci, l’offerta del Pacchetto Calcio Sky ha fatto intendere ai consumatori che avrebbero potuto vedere tutte le partite del campionato di Serie A, quando in realtà una parte viene trasmessa da Dazn. Si tratta, in particolare, di 3 partite delle 10 in programma in ogni giornata, a cui si aggiungono poi quelle del campionato di Serie B, passate integralmente alla nuova piattaforma.

“Anche qui senza informazioni adeguate agli utenti”, affermano Giacomelli e Marinelli.

Codici e Aeci inviano diffida a Sky

“Abbiamo inviato una diffida a Sky, perché riteniamo doveroso rimborsare gli abbonati, che hanno sottoscritto un’offerta che si è rivelata inferiore a quella reclamizzata, e risarcire chi ha dovuto affrontare spese extra per recedere dal contratto, scontrandosi con gli ostacoli posti dall’azienda – hanno dichiarato Ivano Giacomelli e Ivan Marinelli. –

“Al momento non abbiamo ricevuto risposta – concludono. – Un comportamento grave, i diritti dei consumatori non possono essere ignorati”.