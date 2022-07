Penali per errori sul nome del passeggero, ammessa class action contro Blue Panorama

Adiconsum spiega come aderire alla class action per recuperare le penali da 50,00 a 299,99 euro applicate da Blue Panorama Airlines poco prima dell’imbarco, per non aver inserito un eventuale secondo nome o un doppio cognome al momento della prenotazione

Il Tribunale di Roma, con Ordinanza dello scorso 9 giugno 2022, ha confermato l’ammissibilità della class action di Adiconsum contro le ingiuste penali applicate da Blue Panorama Airlines ai viaggiatori a pochi minuti dall’imbarco. A darne notizia è la stessa Adiconsum.

“Nonostante le sanzioni dell’Autorità Antitrust, infatti, la compagnia aerea applicava penali a tutti i passeggeri che non indicavano un eventuale secondo nome o un doppio cognome al momento della prenotazione – spiega l’associazione. – Tale penalità, tuttavia, veniva resa nota solo una volta arrivati al gate di imbarco, così da costringere i consumatori a scegliere tra il pagamento della penale o la perdita del volo. In molti casi, quindi, i viaggiatori erano costretti a pagare all’ultimo minuto un nuovo biglietto, aumentato dalle tariffe last minute o, in altri casi, a pagare delle penalità fisse da 50,00 a 299,99 euro”.

La vicenda ha avuto eco non solo in Italia, ma anche in Europa, e ha fatto nascere diverse petizioni sui social ed una campagna su change.org, con oltre 1.200 aderenti.

Come aderire alla class action contro Blue Panorama

Intanto la raccolta delle adesioni alla class action contro Blue Panorama è già iniziata. I consumatori potranno aderire tramite Adiconsum, che provvederà gratuitamente a raccogliere tutte le adesioni sino al 30 ottobre 2022, oppure autonomamente, entro il 15 novembre 2022, in Tribunale.

In particolare, il Tribunale di Roma ha dichiarato che possono aderire alla class action tutti i consumatori che, nel periodo compreso tra il 1.10.2016 e il 13.02.2020 hanno acquistato biglietti aerei da BLUE PANORAMA Airlines (inclusi i biglietti a marchio “BLUE EXPRESS Airlines”) e che – a causa di meri errori materiali nella indicazione del nominativo del passeggero – hanno subìto addebiti a titolo di penali o per il riacquisto dello stesso biglietto.

