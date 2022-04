Il volume “25 anni di Privacy in Italia. Dalla distanza di cortesia all’algoritmo” verrà presentato il 6 aprile 2022. Attraverso le immagini dell’Agenzia ANSA il libro racconta i primi 25 anni di impegno del Garante in difesa dei diritti delle persone

Il Garante presenta "25 anni di Privacy in Italia": storia di un diritto fondamentale

“25 anni di Privacy in Italia. Dalla distanza di cortesia all’algoritmo” è il titolo del volume con il quale il Garante Privacy intende celebrare il primo quarto di secolo di attività dell’Autorità e della normativa sulla privacy.

Il Volume verrà presentato il 6 aprile 2022, alle ore 15.30, a Roma, presso la Camera di Commercio – Tempio di Adriano, alla presenza di Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, e Anna Macina, Sottosegretaria di Stato al Ministero della Giustizia. Sarà possibile seguire la presentazione in diretta streaming sul sito del Garante www.gpdp.it.

“25 anni di Privacy in Italia”, i contenuti del volume

Attraverso le immagini dell’Agenzia ANSA il libro racconta i primi 25 anni di impegno del Garante in difesa dei diritti delle persone e a sostegno dello sviluppo del Paese, ma getta anche lo sguardo alle nuove sfide che già impegnano la protezione dei dati: intelligenza artificiale, algoritmi, riconoscimento facciale, IoT, neurodiritti.

Dal 1997, anno di nascita del Garante e di entrata in vigore della normativa sulla protezione dei dati, ad oggi, molte cose sono cambiate – spiega il Garante Privacy in una nota – siamo passati dalla carta all’identità digitale, dalle file allo sportello all’home banking, dagli album di foto alle gallerie sullo smartphone e sui social. E il Garante ha dettato alla Pubblica amministrazione, alle imprese, alle piattaforme digitali, ai gestori telefonici e ai Social, le misure necessarie per proteggere i dati personali nella vita reale e nella dimensione digitale.

In questi pochi anni il diritto alla privacy è diventato cruciale per le nostre vite e ci ha reso sempre più consapevoli del valore dei nostri dati e della necessità di proteggerli.

