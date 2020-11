Ricostruzione post sisma, il focus sulle scuole dell’Osservatorio Fillea-Legambiente

Tra il 2016 e il 2017 gli eventi sismici hanno distrutto 21 scuole nel Centro Italia. A che punto è la ricostruzione delle strutture? L’Osservatorio Nazionale Sisma Fillea-Legambiente fa il quadro della situazione con un focus sulla ricostruzione post sisma dei 21 edifici scolastici individuati nella prima ordinanza (la n. 14 del gennaio 2017) e da realizzare entro l’anno scolastico 2017-2018.

Sul fronte scuole, nei cantieri ancora aperti i lavori procedono a rilento. Secondo l’Osservatorio, ad oggi su 21 scuole ne sono state ricostruite 15, di cui 4 grazie alle donazioni, e 6 rimangono incompiute di cui 5 nelle Marche e una in Umbria.

Ad Accumoli, nel Lazio, la scuola è stata finita ma l’edificio rimane inutilizzato. Come spiegato dall’Osservatorio, infatti, a causa dei ritardi nella consegna le famiglie hanno iscritto i figli altrove.

“La ricostruzione delle scuole – spiegano Legambiente e Fillea Cgil – deve essere tra le priorità per la rinascita delle aree colpite dagli eventi sismici, e ora anche dagli effetti della pandemia, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e di animazione culturale che ricoprono all’interno di una comunità. Per questo non sono più ammessi ritardi, occorre accelerare in questa direzione anche per contrastare quelle disuguaglianze sociali in aumento a causa della crisi pandemica”.