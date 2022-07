Ryanair, confermato lo sciopero del 17 luglio. Codacons chiede un Tavolo di confronto

Filt Cgil: “Serve rinnovare i contratti nazionali, così da avviare una rivisitazione al rialzo dei contratti”. Per il Codacons si tratta di uno sciopero irresponsabile in un periodo pieno di partenze

“Ad oggi, in mancanza di iniziative concrete nella direzione del miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’adeguamento dei salari, rimane confermato, domenica 17, lo sciopero di piloti e assistenti di volo Ryanair”, così il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, a seguito dell’incontro convocato oggi dal Mims con le organizzazioni sindacali sulle problematiche degli ultimi mesi nel trasporto aereo.

“Nel nostro paese nel trasporto aereo c’è sicuramente il tema della mancanza di manodopera, legato ai bassi salari […] – spiega Cuscito – serve rinnovare i contratti nazionali, così da avviare una rivisitazione al rialzo dei contratti. […] Da parte nostra abbiamo fatto presente al Ministero che stiamo cercando di agire dove possibile, a salvaguardia del lavoro e dell’operatività del settore come con l’accordo con Swissport per gli ex addetti Alitalia allo scalo di Fiumicino, ma sicuramente è grave che da parte del Governo non ci sia stato, a partire dal Pnrr, nessun investimento in un settore, pesantemente colpito dalla pandemia”.

Ryanair, Codacons: sciopero irresponsabile

Per il Codacons, “lo sciopero di piloti e assistenti di volo Ryanair confermato per il prossimo 17 luglio è irresponsabile e arrecherà enormi disagi ai cittadini in partenza per le vacanze estive“.

L’associazione torna a chiedere, dunque, un tavolo urgente tra Mims, Enac, compagnie aeree e associazioni dei consumatori, volto ad “affrontare l’emergenza in atto, accelerare sulla regolamentazione delle Adr e studiare le opportune misure da adottare per tutelare i diritti dei passeggeri in occasione delle vacanze estive, diritti ulteriormente ridotti dalla recente decisione dell’Antitrust, che ha bloccato le conciliazioni tra società aeree e consumatori”.

