Sicurezza nelle scuole, Cittadinanzattiva: crolla il controsoffitto nel Liceo scientifico di Alghero

Crolla il controsoffitto nel Liceo scientifico di Alghero: si tratta del quarto episodio ad appena due mesi dall’inizio dell’anno scolastico – denuncia Cittadinanzattiva, impegnata sulla questione della sicurezza nelle scuole. Nel 2022-23 erano stati cinque in Sardegna (sul totale dei 61 in tutta Italia), ma distribuiti nell’arco dei nove mesi scolastici.

“Una situazione che non possiamo sottovalutare e che, al contrario, va affrontata prevendendo alcune iniziative volte a verificare lo stato di sicurezza delle scuole dell’isola e a prevenire ulteriori episodi di questo tipo”, afferma Giorgio Vidili, segretario regionale di Cittadinanzattiva Sardegna.

“Fra le nostre proposte – aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva – quella di prevedere un sopralluogo in tutte le scuole, soprattutto in quelle dotate di cortili con alberi, perché il maltempo imperversa e siamo soltanto all’inizio dell’autunno, ed effettuare una verifica diagnostica dei soffitti e dei solai. Altrettanto importante partire da un tavolo di monitoraggio e confronto con le organizzazioni civiche e di studenti che possa far emergere le criticità sulle quali intervenire rapidamente”.

Sicurezza nelle scuole, il 22 novembre la Giornata nazionale

Il prossimo 22 novembre si celebra in tutta Italia la Giornata nazionale della sicurezza delle scuole, promossa sin dal 2002 da Cittadinanzattiva e “istituzionalizzata” dal Ministero dell’istruzione con la legge 107 del 2015.

“Una Giornata che ci permette ogni anno di fare il punto sulla situazione delle nostre scuole sotto il profilo della sicurezza strutturale, e di diffondere consapevolezza ed informazioni utili presso la comunità scolastica sui temi del rischio sismico e idrogeologico”, afferma l’associazione.

Cittadinanzattiva ricorda, quindi, i 9 episodi di insicurezza nelle scuole sarde avvenuti fra settembre 2022 ed il 9 novembre 2023:

-18 ottobre 2022, Cagliari, è crollata l’aula magna della Facoltà di Lingue dell’università;

-3 novembre 2022, Sestu (CA) – Vibrazioni in una scuola, edificio chiuso;

-15 dicembre 2022, Nuoro – Crollo nella scuola media Borrotzu;

-16 febbraio 2023, Quartu Sant’Elena (CA) – Paura nella scuola media: la porta del bagno cade in testa a uno studente, trauma cranico;

-25 maggio 2023 Narbolia (OR) – Crolla parte del solaio della palestra della primaria;

-19 ottobre 2023 a Cagliari – Cade una porta nel bagno della scuola: ferita una collaboratrice della scuola dell’infanzia “Satta Spano De Amicis”;

-26 ottobre 2023 Cagliari – nuovo crollo all’Università, all’aula Arcari della Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche di calcinacci, provocato sembra dal distacco di alcuni pannelli della controsoffittatura;

-25 ottobre 2023 Tragedia sfiorata a Macomer (NU) – Un grosso pezzo di cornicione in cemento si è staccato dalla parte alta dello storico edificio della centralissima via Roma, che ospita da 100 anni le scuole elementari, andando a cadere proprio davanti all’ingresso principale;

-9 novembre 2023, Alghero – Crolla soffitto del Liceo Scientifico ad Alghero, le aule sono state sgomberate e la scuola chiusa.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!