Stop ai test dei cosmetici sugli animali, animalisti lanciano una ICE per la raccolta firme

La PETA e un gruppo di associazioni impegnate per la protezione degli animali, insieme ad alcuni produttori di cosmetici, chiedono il divieto di testare i cosmetici sugli animali nell’Unione Europea e lanciano un’Iniziativa dei cittadini europei (ICE) per la raccolta delle firme a sostegno della campagna.

Tale iniziativa è la risposta ad una policy dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e della Commissione europea che richiedono il test sugli animali degli ingredienti già notoriamente sicuri.

Test dei cosmetici sugli animali, l’ICE degli animalisti

“Gli esperimenti sugli animali per i prodotti cosmetici e i loro ingredienti sono stati vietati in Europa nel 2009 e dal 2013 è in vigore il divieto di vendita di cosmetici testati sugli animali – spiegano le associazioni. – Tuttavia, nonostante i divieti, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) richiede nuovi test per determinati ingredienti, anche quelli utilizzati esclusivamente nei cosmetici, e per ingredienti con un uso sicuro da lungo tempo”.

“Nonostante il divieto di vendere e commercializzare cosmetici testati sugli animali – dichiara la PETA – questi ultimi soffrono ancora a migliaia nei laboratori in tutta l’Unione europea – tutti per prodotti come saponi e rossetti. Conigli, topi, ratti e altre creature sensibili continuano a subire esperimenti crudeli, terrificanti ed evitabili”.

La PETA – il cui motto recita, in parte, che “gli animali non ci appartengono per gli sperimenti” – sottolinea, dunque, che la ICE “renderebbe possibile salvare milioni di esseri senzienti e modernizzare la ricerca. Onorerebbe inoltre il desiderio del 70% dei cittadini degli stati membri dell’UE, che vogliono veder porre fine alla sofferenza degli animali nei laboratori”.