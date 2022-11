Violenza contro le donne, la Ue annuncia il numero unico di assistenza 116 016

La Commissione europea annuncia il numero telefonico di assistenza unico ed europeo per contrastare la violenza contro le donne 116 016. E chiede di porre fine alla violenza contro le donne in tutto il mondo

La Commissione europea annuncia un numero telefonico di assistenza unico ed europeo per contrastare la violenza contro le donne. È il 116 016 ed è un numero armonizzato europeo di assistenza.

Le donne vittime di violenza potranno chiamare lo stesso numero in tutta l’UE per ottenere consulenza e sostegno. A oggi, 15 Stati si sono impegnati a collegare a questo numero l’attuale linea di assistenza per le vittime di violenza. Il numero comune della Ue dovrà essere collegato alle helpline nazionali entro la fine di aprile 2023.

Violenza contro le donne, stop

«La violenza contro le donne avviene in ogni paese. I fatti sono scioccanti: nell’UE e nel mondo una donna su tre ha subito violenze fisiche o sessuali. Oggi una ragazza su cinque è vittima di abusi sessuali su minori. La violenza online è in aumento, con una giovane donna su due che subisce violenza informatica di genere», hanno detto in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Commissione europea e l’alto rappresentante e vicepresidente Josep Borrell.

«Nel marzo di quest’anno, la Commissione europea ha proposto nuove norme dell’UE per combattere la violenza contro le donne, anche online. Oggi la Commissione annuncia anche l’istituzione di un numero telefonico comune dell’UE per le vittime di violenza contro le donne: 116 016».

La Commissione ricorda la violenza contro le donne commessa nelle aree di guerra e conflitto, in Ucraina, in Iran, in Afghanistan, nelle crisi umanitarie in Myanmar, Repubblica democratica del Congo e nord Etiopia. «Rimaniamo fermi nella nostra ambizione di porre fine alla violenza contro le donne all’interno e all’esterno dell’UE. L’UE è solidale con le donne e le ragazze, vittime e sopravvissute alla violenza».

