Volotea, Movimento Consumatori invia esposto all’Antitrust: “ancora pratiche scorrette”

Movimento Consumatori ha inviato un esposto all’Agcm perché ritiene che Volotea continui a porre in essere le stesse o analoghe pratiche commerciali scorrette già oggetto del procedimento dall’Autorità, concluso a fine maggio con sanzioni a carico della compagnia per 1,4 milioni di euro.

“Secondo le numerose segnalazioni ricevute – spiega Movimento Consumatori – Volotea insiste a sfruttare indebitamente la giustificazione relativa all’emergenza sanitaria per limitare i diritti dei passeggeri: diritto a ricevere informazioni corrette e puntuali, assistenza e rimborsi in caso di cancellazione di voli, ostacolando la fruizione e il rimborso dei voucher, già emessi”.

“Chiediamo che l’Antitrust intervenga in maniera efficace nei confronti di tutte le compagnie aeree che hanno abusato dello strumento del voucher e sfruttato l’emergenza pandemica come pretesto per calpestare i diritti dei passeggeri”, spiega Marco Gagliardi, responsabile del settore trasporti e turismo MC.