Ecobonus auto usate, prenotazioni al via da domani

Martedì 28 settembre parte l’ecobonus con le prenotazioni per l’acquisto di auto usate a basse emissioni

Ecobonus, martedì 28 settembre al via prenotazioni per acquisto auto usate

Parte da domani l’ecobonus con le prenotazioni per l’acquisto di auto usate e a basse emissioni.

L’ecobonus è la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e le successive modifiche normative. A disposizione ci sono 40 milioni di euro e sono previsti incentivi con la rottamazione fino a 2 mila euro.

Ecobonus auto usate al via

A partire dalle ore 10 di martedì 28 settembre, spiega una nota del Ministero dello Sviluppo economico, i concessionari potranno accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati a basse emissioni.

Pe il nuovo incentivo sono messi a disposizione 40 milioni di euro per l’acquisto di un veicolo usato di classe euro non inferiore a 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.



Il contributo viene riconosciuto solo con rottamazione e si differenzia a seconda della fascia di emissioni del veicolo usato che si acquista:

0-60 g/km: 2.000 euro

61-90 g/km: 1.000 euro

91-160 g/km: 750 euro.

Il veicolo rottamato dovrà essere della medesima categoria di quello acquistato, immatricolato da almeno 10 anni e intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o ad un familiare convivente.

Non sarà un click day

Non è un provvedimento di sostegno al mercato dei veicoli, spiega il sito dedicato, ma un provvedimento con finalità ambientali. Sulla piattaforma ci sarà un contatore di risorse per seguire in tempo reale la disponibilità finanziaria del bonus.

«Attenzione, non sarà un click day e non sarà necessario affrettarsi nei primi giorni. La procedura, prevede infatti due momenti distinti: la prima fase di apertura dello sportello che parte domani sarà dedicata esclusivamente alla registrazione dei concessionari, che potranno iscriversi e caricare i propri dati identificativi. Solo successivamente, dopo specifica comunicazione, si aprirà la seconda fase e si potrà inserire l’ordine e prenotare l’incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo».

Tutte le informazioni sono disponibili qui: https://ecobonus.mise.gov.it/