Aria e acqua pulite, da Bruxelles nuove norme per “inquinamento zero”

L’obiettivo è avere aria e acqua più pulite. La strategia è la #ZeroPollution. La Commissione europea propone nuove norme perché da qui al 2050 l’ambiente sia privo di inquinanti nocivi. Inquinamento zero, è il piano della Commissione.

L’obiettivo è avere aria più pulita da qui al 2030, azzerare l’inquinamento atmosferico al 2050, avere acqua superficiale e sotterranea più pulita e monitorata anche sulla presenza di microplastiche e nuovi inquinanti nelle acque. Fra questi, negli elenchi verranno inseriti PFAS, pesticidi, glifosato, BPA e alcuni farmaci fra i quali gli antibiotici.

Nell’ambito del Green Deal Europeo e nella Strategia Inquinamento Zero, la Commissione europea ha proposto ieri «norme più rigorose sugli inquinanti dell’aria ambiente, delle acque superficiali e sotterranee e sul trattamento delle acque reflue urbane – informa Bruxelles in una nota – Aria e acqua pulite sono essenziali per la salute delle persone e degli ecosistemi. L’inquinamento atmosferico da solo significa che ogni anno quasi 300 000 europei muoiono prematuramente e le nuove norme proposte ridurranno, di oltre il 75% in dieci anni, i decessi dovuti ai livelli del principale inquinante PM2,5, livelli che sono superiori agli orientamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità».

Le proposte sono alla base dell’obiettivo di avere un ambiente privo di inquinamento nocivo entro il 2050.

« La nostra salute dipende dall’ambiente – ha detto Frans Timmermans , Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo – Un ambiente malsano ha conseguenze dirette e costose sulla salute. Ogni anno centinaia di migliaia di europei muoiono prematuramente e molti altri soffrono di malattie cardiache e polmonari o di tumori indotti dall’inquinamento. Quanto più aspettiamo a ridurre l’inquinamento, tanto più aumentano i costi per la società. Entro il 2050 l’ambiente in Europa deve essere privo d’inquinanti nocivi. In altre parole dobbiamo muoverci oggi. Le proposte per ridurre ulteriormente l’inquinamento idrico e atmosferico sono l’elemento di forza di questo quadro».

