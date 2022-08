Help Consumatori va in ferie. Torniamo il 22 agosto!

Help Consumatori va in ferie. Torneremo con le notizie aggiornate lunedì 22 agosto. Buona estate!

È tempo di ferie anche per Help Consumatori.

Sappiamo che sono tempi difficili. Incredibilmente complicati e incerti. Arriviamo all’estate di quest’anno intrappolati in una morsa di pandemia e post pandemia, guerra e tensioni geopolitiche e sociali, corsa dei prezzi e autunno incerto. Abbiamo davanti un’estate di campagna elettorale e settembre di elezioni.

La richiesta diffusa è che si tenga conto delle esigenze delle famiglie e dei consumatori, che da qualche anno a questa parte non se la passano affatto bene.

Sappiamo che abbiamo davanti tante incognite e incertezze.

Sappiamo tutto questo e non vi lasceremo, pronti a riprendere il filo dopo la pausa di agosto. Anche Help Consumatori ha infatti bisogno di un periodo di riposo e relax, di ricaricare le batterie, di guardare l’orizzonte e riposare occhi e mente alla ricerca di qualche altra domanda, di qualche risposta, o almeno di un sano e riposante ozio. Nonchè di un altrettanto sano digital detox – per quanto sia possibile in tempi “iperconnessi”.

E allora ci prendiamo un periodo di ferie. E vi diamo appuntamento con le news aggiornate lunedì 22 agosto.

A tutte le lettrici, a tutti i lettori, tanti cari auguri di una serena estate.

La redazione di Help Consumatori

