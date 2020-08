Tempo di relax. Torniamo online il 24 agosto!

Tempo di relax, con la pandemia in corso e tante sfide per il futuro. Ci prendiamo un periodo di ferie e torniamo online con le notizie aggiornate il 24 agosto. Alle lettrici, e ai lettori, buona estate dalla redazione di Help Consumatori

Help Consumatori, relax in vista delle sfide future

Tempo di relax. Quest’anno è diverso. Arriviamo alla pausa estiva con mesi difficili alle spalle, una pandemia che ha sconvolto le vite di tutti e ci ha costretti a stare chiusi in casa per settimane. L’autunno già si profila incerto, fra timore di un aumento dei contagi e incertezze infinite sul recupero delle attività scolastiche e lavorative. La crisi economica morde, e soprattutto morderà ancora.

Nei mesi passati ci siamo baloccati con l’idea che la pandemia da coronavirus ci avrebbe fatto diventare “migliori” per poi scoprire che in fondo migliori sono solo quelli che già lo erano. Ci sono spazi per recuperare? Certamente ci sono. Bisognerà cercarli forse nelle idee di chi è capace di sognare, di chi immagina il futuro senza lasciarsi bloccare dal passato, di chi pensa che l’impossibile si può realizzare perché per il possibile, beh, quello non ci basta e vola troppo basso.

Servirà l’aiuto di tutti. Serviranno filosofi e poeti, pensatori e sognatori, costruttori di ponti e impastatori di pane. Serviranno giornalisti.

Eh già, perché questa pandemia ha rappresentato una grande sfida anche per l’informazione, chiamata a raccontare qualcosa di difficile da spiegare, qualcosa di ignoto anche agli scienziati e agli esperti che hanno avuto il coraggio di dire: tante cose non le sappiamo.

Il periodo che stiamo vivendo rappresenta una sfida e un impegno grande per noi giornalisti. Anche per noi di Help Consumatori, che di giorno in giorno abbiamo cercato di raccontarvi quello che stava succedendo e cosa stava, e sta ancora cambiando, per i cittadini, per i loro diritti, per l’ambiente e per la salute, per i consumi e la tecnologia, per l’alimentazione e le tendenze che si affermano, si consolidano o si ribaltano.

Ci siamo riusciti? Lo speriamo vivamente. Ci abbiamo messo l’anima. Ci abbiamo messo il cuore. I lettori ci hanno premiato e mai come durante la crisi e la paura del lockdown hanno affollato le nostre pagine alla ricerca di informazioni, consigli, cronache e qualche volta spunti di leggerezza – perché anche quella serve, oggi e per il futuro.

Ora anche noi, come tutti gli anni, ci prendiamo un breve periodo di relax. Ci fermiamo un attimo a guardare l’orizzonte, per far sedimentare quello che abbiamo appena vissuto e immaginare il paesaggio che verrà. Continuate a seguirci. Torneremo online con le notizie aggiornate lunedì 24 agosto.

A tutte, a tutti, una buona estate.

Antonio Longo, Sabrina Bergamini, Silvia Biasotto, Elena Leoparco, Francesca Marras