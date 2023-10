Disinformazione e contenuti illegali, la Commissione europea apre indagine su X

La Commissione europea ha aperto un’indagine nei confronti di twitter, o meglio X, ai sensi della legge Ue sui servizi digitali – Digital Services Act. Sotto la lente di Bruxelles finiscono disinformazione, incitamento all’odio, contenuti terroristici e violenti. La Commissione europea apre dunque un’indagine su X con una formale richiesta di informazioni.

The #DSA is here to protect both freedom of expression & our democracies — including in times of crisis.

We have sent @X a formal request for information, a first step in our investigation to determine compliance with the DSA.https://t.co/59ZX51aDVG

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 12, 2023