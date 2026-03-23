Recensioni online, Antitrust multa Trustpilot per 4 milioni di euro

Le recensioni online di Trustpilot finiscono nel mirino dell’Antitrust. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accusa la piattaforma di aver fornito “informazioni sulle valutazioni dei consumatori che non risultano sempre rappresentative delle effettive esperienze dei clienti”. L’Antitrust ha dunque multato per 4 milioni di euro le società Trustpilot Group Plc, Trustpilot A/S e Trustpilot S.r.l. per pratica commerciale scorretta.

Informazioni & recensioni oline

Il procedimento ha riguardato comportamenti “idonei ad indurre in errore i consumatori circa l’affidabilità delle imprese recensite sulla piattaforma di Trustpilot e l’effettivo livello di gradimento dei servizi dalle stesse offerte”.

L’Antitrust contesta in particolare:

che il servizio non informi adeguatamente i consumatori della presenza di servizi a pagamento messi a disposizione dei professionisti , servizi che possono incidere sul punteggio, sul ranking delle imprese sulla piattaforma e sull’attribuzione dell’etichetta “Verificata” alle recensioni ottenute, e che non fornisca adeguata evidenza dell’uso effettivo di questo servizio da parte delle imprese;

, servizi che possono incidere sul punteggio, sul ranking delle imprese sulla piattaforma e sull’attribuzione dell’etichetta “Verificata” alle recensioni ottenute, e che non fornisca adeguata evidenza dell’uso effettivo di questo servizio da parte delle imprese; lascia intendere, “contrariamente al vero”, di adottare ogni misura per assicurare che le recensioni presenti sulla piattaforma riflettano esperienze autentiche ;

; fornisca ai consumatori in maniera frammentaria e non immediatamente accessibile le informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma.

Sono condotte considerate nel loro complesso e sono ritenute pratica commerciale scorretta.

Recensioni, controlli e dark pattern

Dall’istruttoria, informa una nota dell’Antitrust, è emerso che “le società non hanno effettuato controlli adeguati a garantire la genuinità delle recensioni pubblicate sulla propria piattaforma, anche nell’ipotesi in cui queste siano state indicate da Trustpilot come verificate”.

I servizi di raccolta di recensioni offerti dalla piattaforma, prosegue l’Autorità, permettono inoltre alle imprese di “selezionare i consumatori cui inviare l’invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate”.

L’Antitrust ha dunque accertato che “ Trustpilot non ha reso accessibili in modo adeguato ai consumatori informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull’utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese presenti sulla piattaforma e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori”. Sono inoltre comportamenti attuati facendo ricorso anche a tecniche di progettazione dell’interfaccia tipiche dei dark pattern e, tutti insieme, rappresentano una pratica con profili di ingannevolezza e scorretta secondo il Codice del Consumo.

I servizi di Trustpilot

La piattaforma Trustpilot offre ai consumatori la possibilità di consultare i profili di oltre 1,27 milioni di aziende a livello internazionale e “rappresenta una delle più note piattaforme online che consente agli utenti di lasciare recensioni su prodotti e servizi offerti dalle imprese, esprimendo un voto che va da 1 a 5”.

Si rivolge non solo ai consumatori ma anche ai professionisti: a loro mette a disposizione diversi servizi volti ad accrescere il livello di visibilità ed affidabilità percepita, alcuni dei quali a pagamento.

Nel provvedimento l’Antitrust riconosce anche il valore e il ruolo assunto negli anni da questi strumenti.

“Negli ultimi anni, le recensioni sono divenute uno strumento di consultazione cui i consumatori ricorrono sempre più frequentemente al momento di effettuare le proprie scelte di acquisto. La piattaforma Trustpilot ha acquisito una notevole rinomanza presso i consumatori italiani al punto che molti siti che offrono beni e servizi si fregiano delle valutazioni positive raccolte a proprio vantaggio su Trustpilot”.

Una percezione “alterata”

Per l’Antitrust le condotte della piattaforma sono “idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori che utilizzano la piattaforma di Trustpilot” perché risulta alterata la percezione di attendibilità da parte del consumatore.

L’Autorità contesta a Trustpilot anche il ricorso a dark pattern “al fine di distogliere l’attenzione del consumatore dal fatto che gli indici di valutazione delle imprese utilizzati sulla piattaforma (il TrustScore, il numero di recensioni ricevute e recensioni etichettate come “verificate”) sono influenzabili dalla circostanza che tali imprese abbiano o meno aderito ai piani a pagamento di Trustpilot e, in ogni caso, senza dare adeguata visibilità al dato relativo all’adesione effettiva della singola impresa oggetto di consultazione a un piano di questo tipo. Ciò a fronte di claim che descrivono Trustpilot come una piattaforma indipendente, equa e basata sulla fiducia”. Il rischio è insomma che l’etichetta di recensione “Verificata”, spiega l’Autorità, possa essere ottenuta anche “per effetto di una semplice interazione tra impresa e consumatore (ad esempio, l’invio di una semplice email di benvenuto che l’impresa invia al consumatore), in assenza di un effettivo/a controllo/verifica documentale circa la genuinità e la pertinenza della recensione pubblicata”.