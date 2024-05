Telemarketing, si è costituto l’Organismo di monitoraggio del Codice di condotta

Con l’entrata in vigore del Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling si è costituito anche l’Organismo di monitoraggio che dovrà farlo rispettare

Con l’entrata in vigore del Codice di condotta per le attività di telemarketing e dopo l’accreditamento del Garante Privacy, si è costituito l’Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta per il telemarketing e teleselling.

Lo scorso marzo il Garante Privacy ha infatti accreditato l’Organismo di monitoraggio alla verifica del rispetto del codice di condotta sul telemarketing.

Composto da nove membri, l’Organismo ha avviato la sua operatività con l’obiettivo di rendere effettivo il Codice e garantirne l’osservanza da parte degli aderenti. Una nota di oggi ha comunicato la composizione. La presidenza è stata affidata all’Avv. Raffaella Grisafi, mentre il Prof. Avv. Eugenio Prosperetti e l’Avv. Riccardo Logozzo hanno assunto il ruolo di Vicepresidenti. Il ruolo di Segretario Generale è stato affidato all’Avv. Sergio Aracu. Gli altri componenti nominati sono la Dott.ssa Augusta Iannini, l’On. Giovanna Bianchi Clerici, il Prof. Filiberto Brozzetti, il Prof. Avv. Giovanni Maria Riccio e l’Avv. Marco Vincenti.

L’Organismo di Monitoraggio, informa la nota, sta predisponendo tutte le attività necessarie per rendere operativo e concreto il Codice di Condotta, al fine di assicurare un maggiore rispetto della normativa sulla privacy lungo l’intera filiera del telemarketing e teleselling. A breve saranno disponibili le modalità di adesione per le aziende e il sistema di segnalazione per gli utenti.

Il Codice è promosso da associazioni di committenti, call & contact center, teleseller, list provider e dall’Osservatorio Imprese e Consumatori. Le società che aderiranno al Codice si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza dei comportamenti e la legittimità dei trattamenti dei dati effettuati.

Commenta il presidente Assocontact Lelio Borgherese: «Si tratta di un passaggio cruciale non solo nel contrasto alle forme di telemarketing illegali ma per tutta la filiera. Come ho più volte sottolineato, il Codice di Condotta è la più grande risposta di sistema e stabilisce un principio che mi auguro valido per il futuro: solo costruendo insieme le risposte il settore può tenere testa alle sfide della complessità per garantire la tutela dei diritti dei cittadini, la leale competitività delle imprese, il diritto alle informazioni corrette e trasparenti».

